Le gouvernement veut aider les collectivités à s'adapter au changement climatique

Paris, France | AFP | jeudi 18/04/2024 - Le ministère de la Transition écologique a lancé jeudi un service expérimental destiné aux collectivités pour faciliter leur adaptation au réchauffement climatique.



La "Mission Adaptation", co-pilotée par des agences publiques (Ademe, Cerema, agences de l'eau, Météo France, etc.), a pour mission, selon le ministère, "d'appuyer ou d'accélérer les dynamiques territoriales d'adaptation au changement climatique, et que chaque territoire accompagné construise une stratégie d'adaptation solide d'ici à 2030".



Elle doit permettre aux collectivités de s'appuyer sur des experts pour mieux ficeler leurs plans d'adaptation.



"Je plaide pour que nous ayons tous un peu de Pas-de-Calais en nous !", a dit le ministre Christophe Béchu, en référence aux inondations qui ont frappé cet hiver le département du nord de la France, des événements dont la fréquence et l'intensité augmentent avec le réchauffement climatique.



Le ministre entend préparer la France à une augmentation des températures de 4 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle.



Une fois l'expérimentation lancée, la "Mission Adaptation" se déclinera avec des équipes régionales, selon la convention signée jeudi par les parties prenantes.



L'expérimentation est prévue pour une durée d'un an.



L'adaptation au changement climatique consiste à se prémunir contre les risques qui augmentent avec l'évolution du climat.



Les communes littorales sont par exemple vulnérables au recul du trait de côte, les territoires de montagne à la fonte des glaciers et des neiges, les collectivités d'outre-mer à la multiplication des cyclones et les grandes villes à l'intensité des canicules.



Le ministère a indiqué que 250 millions d'euros de son Fonds vert avaient été consacrés à l'adaptation des territoires.