Le gouvernement récompense les entreprises innovantes

"Marché de l'Innovation"

"Nous sommes en amont, sur l'identification de projets innovants dans notre réseau de recherche et développement rassemblant les scientifiques et entreprises polynésiens, et pour accompagner les entreprises en développement après la phase de création de startup comme les projets accompagnés au Prism. D'ailleurs la moitié de la première promotion du Prism est venue ou arrive à Tahiti Fa'ahotu."

PAPEETE, le 20 juin 2018 -Dans le domaine de la création d'entreprise, ce mardi comptait déjà la finale de la Startup Cup. Mais une autre remise des prix avait lieu le même jour à la Présidence : Poly'Nov 2048. Ce sont des projets déjà plus avancés ou issus d'innovations venues de la recherche et développement des scientifiques et entreprises Polynésiennes. Ce concours avait été mis en place en 2016 dans la continuité duet est désormais organisé tous les deux ans. Cette année était donc la deuxième édition.Les lauréats sont :- 1er Prix (1 000 000 Fcfp) : projetconcernant l'extraction et l'utilisation des huiles essentielles et hydrolats de "miri taratoni" et d’agrumes de Polynésie française pour une gamme de produits d'entretien écologique, porté par Samantha Fink et Frédéric Duponchel ;- 2ème Prix (700 000 Fcfp) : projetconcernant la mise en place à Raiatea d’une écloserie de production de juvéniles d’huître perlière (unité de production à terre pour produire du naissain et unité de production dans le lagon pour le pré-grossissement) porté par Alexis Buestel ;- 3ème Prix (500 000 Fcfp) : projetconcernant la récupération et la transformation de peaux de poissons auprès des pêcheurs en cuir, grâce à un processus de tannage écologique à base de décoctions de tanins issus de plantes porté par Haumanava Tixier.Trois autres nominés bénéficieront d’un panier d’accompagnement offert par Tahiti Fa'ahotu : les projetsporté par Teanuanua Teriipaia-Rentier,porté par Kevin Besson, etporté par Taharaura Buttard.Lina Huan, directrice de Tahiti Fa'ahotu, nous explique que ce prix est très complémentaire de la Startup Cup :