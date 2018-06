Te Ahu Design remporte la startup Cup

C'est cette dernière idée, nommée Te 'Ahu Design (le 'ahu est le costume de danse traditionnel), qui a remporté le grand prix du jury. Une belle dotation de 500 000 francs et un accompagnement d'un an à l'incubateur Prism devraient aider cet ambitieux projet à devenir réalité. Comme nous le racontent les trois membres du projet (la danseuse Poerani Albert et les deux danseurs et artisans Wendy Teihotu et Ariinui Metua), ils aimeraient aider à structurer toute la filière polynésienne. Ils veulent former et fédérer les artisans, assurer une production durable des matières premières utilisées et relier via une application mobile les producteurs avec les centaines de milliers de danseurs de ori Tahiti en Polynésie et dans le monde.



"Oui c'est sûr, on va se lancer ! Si on trouve les ressources nécessaires et qu'on monte un stock, on aimerait pouvoir se lancer pour le Heiva de l'année prochaine ! On a une bonne équipe, je sais dessiner des costumes, mais eux ils ont le savoir-faire traditionnel, et on connait bien les problématiques d'un danseur" assure Poerani Albert.



Deux autres projets ont été primés avec une dotation de 150 000 francs chacun. Le prix du public Polynésie la Première est allé à Fare Eco Kit, qui a séduit les internautes avec ses maisons écologiques en kit "made in fenua", vendues à un prix abordable pour tous. Le prix EDT-Engie est allé à Mana Matie pour son projet de défis en entreprises pour réduire la consommation énergétique.



D'AUTRES PROJETS POURRAIENT SE RÉALISER