Le gouvernement portugais envisage de reconnaître l'Etat de Palestine

Lisbonne, Portugal | AFP | jeudi 31/07/2025 - Le gouvernement portugais va consulter le président et le Parlement en vue d'une reconnaissance de l'État de Palestine en septembre à l'ONU, a annoncé jeudi le cabinet du Premier ministre Luis Montenegro dans un communiqué.



Le Portugal "envisage la reconnaissance de l'État palestinien, dans le cadre d'une procédure qui pourrait être conclue lors de la semaine de haut niveau de la 80e Assemblée générale des Nations unies, qui se tiendra à New York le mois de septembre prochain", précise le communiqué.



Cette décision a été prise après de "multiples contacts" avec ses partenaires et compte tenu notamment de "l'évolution extrêmement préoccupante du conflit, tant sur le plan humanitaire que par les références répétées à une possible annexion de territoires palestiniens" de la part d'Israël, poursuit le communiqué.



Cette annonce intervient alors qu'un organisme international de surveillance de la faim soutenu par l'ONU a affirmé mardi que le "pire scénario de famine" était "en cours à Gaza".



Le Portugal devrait ainsi se joindre à d'autres pays comme le Canada, le Royaume-Uni ou la France, ayant signalé leur intention de reconnaître l'État palestinien en septembre.





Jeudi dernier, le président français Emmanuel Macron avait annoncé que la France reconnaîtrait officiellement un État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, espérant créer une dynamique collective en ce sens.



"Le gouvernement a mené un processus très prudent et réfléchi, toujours en concertation avec ses partenaires européens et d'autres partenaires", a réagi le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa aussitôt après l'annonce de l'exécutif.



"C'est une décision mûrement réfléchie" a indiqué de son côté à la chaîne publique RTP le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel.