Le gouvernement met en place le “panier de produits à prix bloqué” pour lutter contre l’inflation.

Tahiti le 27 décembre 2022 - En cette période d’inflation des prix de produits du quotidien, le gouvernement entend proposer des paniers de produits à prix bloqué. Le ministre de l'Économie et des Finances, accompagné des présidents de la Fédération générale du commerce, a signé la convention “panier bloqué”, mardi.



Dans la crainte que les prix des produits du quotidien augmentent en 2023, le gouvernement entend geler le prix de certains biens de consommation. Le ministre de l'Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, a signé mardi la convention “Panier de produits à prix bloqué”. Il était accompagné des présidents de la Fédération générale du commerce, Christophe Dufour et Marc Stuhlfauth.



Cette convention devrait permettre aux familles polynésiennes de “conserver du pouvoir d’achat sur un grand nombre de produits de consommation du quotidien”, développe la présidence. L’opération “panier bloqué” sera menée tout au long de l’année 2023. La liste des produits concernés pourra évoluer tous les trois mois.

Cette mesure contre la vie chère est une promesse faite par Édouard Fritch lors de son sur la lutte contre l’inflation, lors de l’ouverture de la session budgétaire à l'assemblée de la Polynésie. Le président a appelé les importateurs et distributeurs à collaborer pour mettre en place un panier de produits à prix bloqué.



Le site internet de la direction générale des affaires économiques et l’application mobile “panier futé”, permettront aux consommateurs de situer les produits concernés. L’ensemble des magasins participant à l’opération seront répertoriés par l’application. Pour appuyer la mesure, une campagne de communication TV/Radio/Affichage Magasin/internet devrait soutenir le lancement de l’opération.