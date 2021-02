Le gouvernement et L'Etat en visite aux Tuamotu

Fakarava, le 20 février 2021 – Hier, une délégation importante de membres du gouvernement polynésien et de l’Etat français est arrivée sur l'île. Visite de sites et rencontre avec les élus étaient au programme.



Le navire Tahiti Nui s’est amarré au petit matin au quai du village de Rotoava, avec à son bord une première partie des officiels de cette visite gouvernementale. Le reste de la délégation est arrivée dans l’après-midi par un vol régulier, notamment Edouard Fritch, Président de la Polynésie française et Dominique Sorain, Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Un accueil populaire leur a été réservé au village, avec levée des drapeaux, hymnes et chants entonnés par la population, suivi des discours du maire de la commune, du Président du pays et du Haut-commissaire.



Cette visite, très attendue par les élus et la population, avait déjà été reportée à cause de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires.

Au programme de ce voyage, principalement la visite de sites et l’échange avec les différents tavana de la commune de Fakarava. En effet, le navire Tahiti Nui effectue ce week-end, avec à son bord toute la délégation, une tournée dans les atolls associés pour rencontrer les maires de Raraka, Aratika, Taiaro, Niau...



Au retour du navire lundi à Fakarava, une partie de la délégation siègera au conseil municipal, ce sera l’occasion pour les élus de la commune d’exposer les projets en cours et à venir. La remise des clés de plusieurs fare OPH récemment terminés est également prévue dans la journée.



Etienne Maro, maire de la commune de Fakarava, est revenu sur la teneur les premiers échanges qu'il a pu avoir : "La direction de l’aviation civile a commandité une étude pour réaliser des travaux d’extension de l’aérogare de Fakarava. En effet, alors que le nombre de passagers fréquentant cet aérodrome a augmenté de presque 50% en 10 ans, aucun projet d’élargissement du bâtiment n’a été envisagé depuis sa construction en 1997 » explique-t-il. L’aérogare actuelle a été dimensionnée pour accueillir des passagers d’aéronef de type ATR42, or aujourd’hui le trafic n’est plus le même puisque les vols réguliers sont assurés par des aéronefs de plus grosse capacité en emport de passagers (ATR72), avec en moyenne une fréquence de 5 vols par semaine. Il paraît donc indispensable de mettre en œuvre ce projet d’extension pour être au rendez-vous à l’horizon 2024. La construction du projet se fera sur l’emplacement actuel de l’aérogare de Fakarava, sur une parcelle d’une superficie de 311 552m². La commune travaille également à l’amélioration de la gestion de ses déchets, mais ce projet sera dévoilé plus tard. La visite du site visé et la présentation du dossier au gouvernement seront certainement déterminantes à son lancement". En effet, s’agissant d’une problématique récurrente, l’enjeu est important.