Le gouvernement bleu pastel de Brotherson

Tahiti, le 15 mai 2023 - Moetai Brotherson avait promis l'ouverture pour la constitution de son gouvernement. Plus large qu'une simple ouverture politique, c'est à la société civile que le nouveau président du Pays s'est adressé.



Lundi matin, c'est face à la presse, aux représentants Tavini de l'assemblée de Polynésie française et aux familles des nouveaux ministres, que le président de la Polynésie française, élu vendredi dernier, Moetai Brotherson, a présenté son gouvernement.



Un gouvernement largement ouvert, non pas seulement aux différents bords politiques, mais à la société civile. Un gouvernement finalement bleu pastel face à une assemblée bleu horizon. En effet, six d'entre eux ne sont pas des coutumiers de la chose politique, ce qui a provoqué, face aux médias, quelques réponses empreintes de timidité. Un gouvernement qui se veut à l'image du président qui a fait campagne sur la probité des élus et la fin des nominations de confort. “On est avant tout des Polynésiens comme vous”, a-t-il souhaité rappeler lors de cette conférence de presse. “On a des responsabilités qui sont différentes, mais on n'est pas au-dessus de vous.”



En plus d'Éliane Tevahitua que l'on savait déjà destinée à la vice-présidence, et Vannina Crolas, appelée à être ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, de nombreux noms avaient déjà circulé ces derniers jours et tous, ou presque, ont été confirmés ce lundi. Chantal Galenon (Solidarité) pour sa part effectue un retour dans un ministère.

Tevaiti-Ariipaea Pomare (Économie), Taivini Teai (Secteur primaire), Ronny Teriipaia (Éducation), Cédric Mercadal (Santé), Nahema Temarii (Sports) et Jordy Chan (Grand Travaux) sont tous des novices.



Ouverture politique, mais pas que…



Ainsi, Tevaiti-Ariipaea Pomare prend les portefeuilles de l'Économie, du Budget et des Finances, en charge des énergies. Cet actuaire qui a travaillé 15 ans en métropole, est un enfant de Pirae, et militant du parti de Nicole Sanquer, A Here ia Porinetia. Une façon indirecte de s'ouvrir à Nuihau Laurey qui “a fait part de sa volonté de ne pas être présent dans ce gouvernement”, a rappelé Moetai Brotherson. Issu de la CPS, il aura le challenge, avec Cédric Mercadal, ministre de la Santé, en charge de la prévention et de la PSG, lui aussi de la CPS, de redresser les comptes sociaux et de trouver une sortie honorable pour palier la fin annoncée de la TVA sociale mise en place par Yvonnick Raffin. Comment résorber le trou de la PSG, sans pour autant creuser celui des portemonnaies des Polynésiens ? Ce sera à eux d'y répondre. Moetai Brotherson lundi parlait encore de “disparition progressive” de la TVA sociale en même temps que l'application “de nouvelle réformes fiscales”.



Autre ouverture à la société civile, et indirectement politique, Nahema Temarii au ministère des Sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance. Une jeune femme issue d'une famille où l'autonomie du pays est chère puisqu'elle est la fille de Reynald Temarii, ancien ministre, lui aussi des Sports, mais sous Gaston Flosse, et nièce d'Abel Temarii, bras droit d'Édouard Fritch à la mairie de Pirae.

Pour compléter l'équipe, Ronny Teriipaia, premier agrégé de “Langues de France option Tahitien”, est nommé ministre de l'Éducation. Un portefeuille lourd au regard du programme proposé par le Tavini pendant les territoriales 2023. Taivini Teai, maître de conférence en chimie et spécialiste de la vanille, est ministre du Secteur primaire.



Enfin, le benjamin de l'équipe, Jordy Chan, qui vient du Port autonome, est nommé ministre des Grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes.



Pipe-line



Ce nouveau gouvernement a tenu lundi son premier pré-conseil des ministres. Il sera suivi ce mercredi par le conseil des ministres qui sera employé à étudier les dossiers lancés par la précédente équipe ministérielle. “Nous allons arbitrer sur des décisions prises par nos prédécesseurs”, expliquait lundi Moetai Brotherson alors que les nouveaux ministres étaient bien en peine de présenter leurs premières mesures. “On va passer en revue ce qui est dans le pipe-line et dès la semaine prochaine, vous verrez les premières mesures.”



Si Chantal Galenon a annoncé des rampes pour les personnes handicapées aux abords des ministères, d'autres sujets ont été abordés. “L'actualité pressante, c'est la passerelle de Teahupo'o et tout l'environnement autour des JO”, a rappelé le président qui veut aussi rapidement présenter “les premières mesures visant à améliorer le quotidien des plus faibles” et “alléger le coût de la vie”.



Sur les chantiers en cours, Moetai Brotherson a expliqué ne pas être là pour dire “on arrive et on va tout arrêter” et semble vouloir poursuivre le Village tahitien en l'état de par la présence d'investisseurs locaux. Pour les projets de Temae… Ce sera une autre histoire.

La surprise Nathalie Salmon Hudry La surprise de ce gouvernement que Moetai Brotherson avait gardée bien cachée, c'est Nathalie Salmon Hudry, auteur du livre “Je suis née morte”, et chargée de communication au service de l'emploi. Elle devient déléguée interministérielle au Handicap et aux personnes en perte d'autonomie.



Émue, elle a expliqué que “le gouvernement avait annoncé le changement” et avait un message, lundi : “La différence n'est plus à cacher, elle est à partager. (…) Je lance un appel aux personnes comme moi. Venez, vivez, aujourd'hui, c'est possible.”

