

Le gouvernement Trump suspend tous les grands projets d'éolien en mer aux Etats-Unis

Washington, États-Unis | AFP | lundi 22/12/2025 - L'administration Trump a annoncé lundi suspendre tous les grands projets d'éolien en mer en cours de construction aux Etats-Unis, évoquant des raisons de "sécurité nationale", une mesure condamnée par une entreprise concernée et des défenseurs de l'environnement.



La mesure, à effet immédiat, est la dernière en date à viser cette source d'énergie renouvelable que le président américain abhorre. Les accusant de tuer les oiseaux, les baleines et de "bousiller le paysage", Donald Trump a multiplié depuis son retour au pouvoir en janvier les actions pour mettre un coup d'arrêt à cette industrie.



Une juge fédérale a néanmoins annulé début décembre un important décret visant à bloquer les projets éoliens, le jugeant illégal.



La suspension annoncée lundi par le gouvernement "n'a aucun sens et constitue une escalade des attaques incessantes et infondées du gouvernement contre les énergies propres", a dénoncé lundi Pasha Feinberg, de l'organisation environnementale NRDC dans un communiqué.



Et cela, "tout en soutenant des centrales à charbon vieillissantes et coûteuses qui fonctionnent à plein et polluent notre air", a pointé l'Environmental Defense Fund, une autre ONG américaine, en référence aux efforts de l'administration Trump pour doper l'exploitation des énergies fossiles, dont le charbon, extrêmement polluant.



- "Harcèlement" -



Bien que le secteur de l'éolien aux Etats-Unis ne soit pas aussi développé qu'en Europe, il comptait en 2023 pour environ 10% de la production totale d'électricité du pays. C'est plus du double que pour le solaire, et loin d'être négligeable.



Les grands projets de construction d'éoliennes en mer concernés par la suspension sont au nombre de cinq et sont tous situés dans l'Atlantique, au large de la côte est des Etats-Unis.



Le ministre Doug Burgum, connu pour sa proximité avec l'industrie pétrolière et gazière, a qualifié son annonce d'une mesure "de bon sens" et assuré qu'"un seul gazoduc fournit autant d'énergie que ces cinq projets réunis".



Cette décision a été prise après que le ministère américain de la Défense a identifié des "risques pour la sécurité nationale" causés par ces projets, a détaillé son ministère de l'Intérieur, responsable des ressources naturelles, dans un communiqué.



Le texte précise qu'un précédent rapport datant de 2024 avait pointé la survenue d'"interférences radars" liées aux "mouvements des pales" des éoliennes et à leurs "mâts hautement réfléchissants". On ne sait si les nouveaux risques évoqués sont liés à ces interférences.



L'enjeu de sécurité nationale avancé par l'administration a néanmoins été remis en cause par le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse, l'un des élus américains les plus engagés sur les questions environnementales. "Cela ressemble davantage au genre de harcèlement vindicatif auquel nous sommes habitués de la part de l'administration Trump qu'à quoi que ce soit de légitime", a-t-il accusé sur X.



- Milliers d'emplois en péril -



Le projet d'éoliennes situé au large des côtes de son Etat du Rhode Island, insiste-t-il, a "été minutieusement examiné et entièrement approuvé" par les autorités fédérales, "et cet examen incluait toutes les questions potentielles liées à la sécurité nationale".



Selon l'entreprise américaine Dominion, qui développe l'un des plus gros projets éoliens en mer aux Etats-Unis, cette suspension, qui vise selon les autorités à "évaluer la possibilité d'atténuer les risques" en question, devrait durer 90 jours.



Cet arrêt "menacera la fiabilité du réseau électrique pour certains des équipements militaires, civils et d'intelligence artificielle les plus importants du pays" et "mettra en péril des milliers d'emplois", s'est désolé le producteur d'électricité dans un communiqué.



Dominion Energy a perdu 3,72% à 57,22 dollars à la Bourse de New York.



A la Bourse de Copenhague, le danois Ørsted, spécialisé dans le développement d'énergie éolienne offshore, a chuté de plus de 12%. L'entreprise danoise de fabrication d'éoliennes Vestas a perdu 2,65%.

