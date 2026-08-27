Le golf tahitien se teste avant les Jeux du Pacifique 2027

Tahiti, le 18 septembre 2026 - La Pacific Golf Cup se tient du 23 au 27 septembre au Golf de Tahiti, à Atimaono. Cette première édition poursuit un double objectif : proposer une rencontre internationale dans le but de pérenniser les liens entre golfeurs du Pacifique, et tester en conditions réelles l'organisation et la formule sportive envisagées pour les Jeux du Pacifique de 2027.
Quatre délégations étrangères sont invitées à la Pacific Golf Cup 2026 sur les greens de Atimaono de mercredi à dimanche prochain : Cook Islands, Samoa, Fidji et Aotearoa. La compétition table sur un total de 32 joueurs étrangers accompagnés de huit responsables ou membres d'encadrement. Côté Tahitiens, la fédération sera représentée par 18 joueurs répartis en trois équipes. Cinquante joueurs sont pour l’instant recensés dans les délégations officielles, pour une capacité maximale de 88 participants. Le format retenu associe trois jours de stroke-play individuel en brut et sans cut sur 54 trous, avec deux jours de phases finales par équipes en match play. Les inscriptions sont encore ouvertes. Une journée officielle de reconnaissance du parcours est prévue mardi à la veille du lancement du tournoi.
Un test avant les Jeux de 2027
La compétition doit permettre à la Polynésie de jauger sa capacité à accueillir des délégations du Pacifique et coordonner les acteurs institutionnels et sportifs. L’objectif est aussi d’éprouver le golf 18 trous de Atimaono, en cours de rénovation. Il s’agit aussi pour la fédération polynésienne de golf de fournir un retour d'expérience concret au Comité organisateur des Jeux (COJ) et aux instances sportives du Pacific Games Council, alors que le format des épreuves par équipes reste encore à l'étude.
C'est ce qui a motivé la sollicitation du COJ “pour préparer nos jeunes aux Jeux du Pacifique”. Sur le plan de l'encadrement, Charles Almeida, cadre technique de la fédération, pointe une limite du format actuel : l'absence de remplaçants, alors que cette possibilité existe au niveau international. “On espère que ça va évoluer”, a-t-il confié, avant d'évoquer les tensions institutionnelles en coulisses : “On a eu une commission en août et la Nouvelle-Calédonie s'est opposée, c'est ce qui complique les choses.” Louis Le Sourd, arbitre de ligue de la Fédération française de golf et formateur d'arbitres, a détaillé le dispositif prévu : une trentaine de bénévoles et arbitres sont attendus, dont 25 déjà mobilisés au sein de la fédération polynésienne.
Du côté institutionnel, Iotua Lenoir, de Tahiti Tourisme, insiste sur les retombées attendues de l'événement : “Le potentiel du golf en Polynésie est grand”, rappelle-t-il, voyant dans ce type de compétitions l'occasion de faire venir une clientèle américaine plus aisée.
Une sélection tahitienne élargie à 18 joueurs
Pour cette première édition organisée à domicile, la fédération a élargi la sélection tahitienne à 18 joueurs nés entre 1977 et 2013, issus des clubs de Atimaono, Excelsior, Fei-Pi, Central Sport et de deux clubs métropolitains. La Team Tahiti 1 réunit les joueurs les plus expérimentés : Jean-François Cazaux (capitaine, index 0,2, Excelsior), Taimana Hargous (-0,3, Fei-Pi), Tuaraina Tua Tamata (1,0, Excelsior), Matahiapo Apo Wohler (-0,3, Excelsior), Rarau Taerea-Pani (-0,6, Fei-Pi) et Vaimiti Tunoa (3,3, Fei-Pi). C'est dans cette équipe qu'évolue Matahiapo Apo Wohler, actuellement numéro un tahitien, qui affrontera une concurrence relevée.
La Team Tahiti 2 aligne Tuhiva Taiarui (1,6, Montpellier), Ariirau Teaha (3,4, Atimaono), Thao Plazanet (-1,9, Racing Club), Manuarii Taraufau (4,6, Atimaono), Dina Rodiere (4,6, Atimaono) et Vaiana Tehaamatai (4,0, Atimaono).
Enfin, la Team Tahiti Taure'a incarne la relève du golf polynésien, avec six juniors déjà engagés dans une dynamique de performance : Tyler Chewtchouk, Roméo Padovani et Wilson Taiarui côté garçons, Maelhy Lecomte-Di Paolo et Jaylee Li Fung Kuee côté filles, ainsi que Ariipaea Salmon.
C’est aussi la première fois qu’un écran sera installé pour suivre les scores durant la compétition.
La fédération souhaite installer la Pacific Golf Cup dans la durée. Des échanges ont été engagés avec la NZ Māori Golf Association en vue de construire un partenariat. Et, sous réserve de sa finalisation, d'organiser une deuxième édition en Nouvelle-Zélande en 2028.
Quatre délégations étrangères sont invitées à la Pacific Golf Cup 2026 sur les greens de Atimaono de mercredi à dimanche prochain : Cook Islands, Samoa, Fidji et Aotearoa. La compétition table sur un total de 32 joueurs étrangers accompagnés de huit responsables ou membres d'encadrement. Côté Tahitiens, la fédération sera représentée par 18 joueurs répartis en trois équipes. Cinquante joueurs sont pour l’instant recensés dans les délégations officielles, pour une capacité maximale de 88 participants. Le format retenu associe trois jours de stroke-play individuel en brut et sans cut sur 54 trous, avec deux jours de phases finales par équipes en match play. Les inscriptions sont encore ouvertes. Une journée officielle de reconnaissance du parcours est prévue mardi à la veille du lancement du tournoi.
Un test avant les Jeux de 2027
La compétition doit permettre à la Polynésie de jauger sa capacité à accueillir des délégations du Pacifique et coordonner les acteurs institutionnels et sportifs. L’objectif est aussi d’éprouver le golf 18 trous de Atimaono, en cours de rénovation. Il s’agit aussi pour la fédération polynésienne de golf de fournir un retour d'expérience concret au Comité organisateur des Jeux (COJ) et aux instances sportives du Pacific Games Council, alors que le format des épreuves par équipes reste encore à l'étude.
C'est ce qui a motivé la sollicitation du COJ “pour préparer nos jeunes aux Jeux du Pacifique”. Sur le plan de l'encadrement, Charles Almeida, cadre technique de la fédération, pointe une limite du format actuel : l'absence de remplaçants, alors que cette possibilité existe au niveau international. “On espère que ça va évoluer”, a-t-il confié, avant d'évoquer les tensions institutionnelles en coulisses : “On a eu une commission en août et la Nouvelle-Calédonie s'est opposée, c'est ce qui complique les choses.” Louis Le Sourd, arbitre de ligue de la Fédération française de golf et formateur d'arbitres, a détaillé le dispositif prévu : une trentaine de bénévoles et arbitres sont attendus, dont 25 déjà mobilisés au sein de la fédération polynésienne.
Du côté institutionnel, Iotua Lenoir, de Tahiti Tourisme, insiste sur les retombées attendues de l'événement : “Le potentiel du golf en Polynésie est grand”, rappelle-t-il, voyant dans ce type de compétitions l'occasion de faire venir une clientèle américaine plus aisée.
Une sélection tahitienne élargie à 18 joueurs
Pour cette première édition organisée à domicile, la fédération a élargi la sélection tahitienne à 18 joueurs nés entre 1977 et 2013, issus des clubs de Atimaono, Excelsior, Fei-Pi, Central Sport et de deux clubs métropolitains. La Team Tahiti 1 réunit les joueurs les plus expérimentés : Jean-François Cazaux (capitaine, index 0,2, Excelsior), Taimana Hargous (-0,3, Fei-Pi), Tuaraina Tua Tamata (1,0, Excelsior), Matahiapo Apo Wohler (-0,3, Excelsior), Rarau Taerea-Pani (-0,6, Fei-Pi) et Vaimiti Tunoa (3,3, Fei-Pi). C'est dans cette équipe qu'évolue Matahiapo Apo Wohler, actuellement numéro un tahitien, qui affrontera une concurrence relevée.
La Team Tahiti 2 aligne Tuhiva Taiarui (1,6, Montpellier), Ariirau Teaha (3,4, Atimaono), Thao Plazanet (-1,9, Racing Club), Manuarii Taraufau (4,6, Atimaono), Dina Rodiere (4,6, Atimaono) et Vaiana Tehaamatai (4,0, Atimaono).
Enfin, la Team Tahiti Taure'a incarne la relève du golf polynésien, avec six juniors déjà engagés dans une dynamique de performance : Tyler Chewtchouk, Roméo Padovani et Wilson Taiarui côté garçons, Maelhy Lecomte-Di Paolo et Jaylee Li Fung Kuee côté filles, ainsi que Ariipaea Salmon.
C’est aussi la première fois qu’un écran sera installé pour suivre les scores durant la compétition.
La fédération souhaite installer la Pacific Golf Cup dans la durée. Des échanges ont été engagés avec la NZ Māori Golf Association en vue de construire un partenariat. Et, sous réserve de sa finalisation, d'organiser une deuxième édition en Nouvelle-Zélande en 2028.