Matahiapo Wohler bien en jambes avant les Jeux du Pacifique

Tahiti, le 13 novembre 2023 - Matahiapo Wohler a dominé, samedi sur les greens de Atimaono, le Tahiti Golf Contest Purple Edition. L'ancien joueur pro, et grande chance de médaille pour les Jeux du Pacifique aux îles Salomon, a rendu une belle carte de 73, soit un coup au-dessus du par. Wohler a devancé de huit coups, Michel Cunéo, deuxième, et de neuf Heinere Paez, troisième. Chez les dames, Laina Faraire a dominé les débats.



Avant le départ pour les Jeux du Pacifique, quelques membres de la sélection de golf ont pu se tester encore une fois sur le parcours de Atimaono, à l'occasion du Tahiti Golf Contest Purple Edition. Ainsi au départ du stroke-play, on retrouvait notamment engagé dans le tableau masculin, Matahiapo Wohler, qui sera l'une des grandes chances de médailles pour le clan polynésien à Honiara. Son partenaire en sélection, Heinere Paez, était également de la partie samedi à Papara.



Et sans surprise, Wohler, sacré champion de Polynésie en avril dernier, a survolé les débats. L'ancien joueur professionnel, repassé amateur l'année dernière, a rendu une carte de 73 samedi, soit un coup seulement au-dessus du par. L'intéressé a devancé, de huit coups, l'ancien champion de Polynésie, Michel Cunéo. Heinere Paez a également fait honneur à son rang de sélectionné en prenant la troisième place, à neuf coups du vainqueur du week-end.



Chez les dames, pas de surprise aussi avec la victoire de Laina Faraire, qui sera également du voyage aux Salomon. La sociétaire de l'AS Central Sport Golf, deuxième de la Dumbéa Cup le 3 novembre, a rendu ce samedi à Papara un carte de 87 et a devancé de quatre coups Yvonne Wimer et de six, Dina Salmon Rodière.



A noter qu'en marge de la compétition, les membres de la sélection de golf, composée de huit joueurs, ont reçu leurs tenues officielles pour les Jeux du Pacifique. La délégation s'envolera ce mercredi pour Honiara et débutera la compétition le 22 novembre.