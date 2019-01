Le gérant du Street Shop avait un commerce similaire à Toulouse

Le procureur de Toulouse a décidé de poursuivre Nicolas Veyssiere pour avoir, entre janvier et août 2018, détenu de l'huile de cannabis, de l'herbe de cannabis et de la résine de cannabis et d'avoir offert ou cédé ses produits. En métropole, la justice lui reproche, tout comme à Papeete, le commerce de bangs, grinders, produits représentant une feuille de cannabis... la justice considère que ces graines de cannabis, aux côtés de pipettes, d'articles représentant des feuilles de cannabis et des balances de précision de 0 à 50 grammes constituent une provocation à l'usage ou trafic de stupéfiants.



Le procureur de la République a précisé que Nicolas Veyssiere vendait à Toulouse des "'pack fidélité' comprenant briquets, feuilles à rouler et grinders" qui étaient ensuite "offerts par les trafiquants de produits stupéfiants à leurs clients dans le quartier Mirail, Reynerie et Vares".

« Il est donc patent que Monsieur Veyssiere est poursuivi à Toulouse non pas uniquement pour détention et cession du cannabidol mais également pour détention d'herbe et de résine de cannabis". Pour le représentant du parquet, il est « tout aussi manifeste que M. Veyssiere est poursuivi (…) pour avoir provoqué à l’usage ou trafic » (de produits stupéfiants) en vendant bangs, grinders…



Le magasin Street Shop avait ouvert en février 2018 dans le centre-ville de Papeete avant de devoir fermer ses portes quelques semaines plus tard. Les mois précédant l’ouverture du Street Shop, ces produits étaient commercialisés auprès de magasins ou stations-service.