Le gala du CAPF déménage à To’ata

TAHITI, le 9 décembre 2019 - Il a longtemps présenté dans les jardins de la mairie de Pirae ou bien encore dans ceux du Musée de Tahiti et des îles, cette année, alors que le conservatoire artistique de la Polynésie française fête ses 40 ans, il aura lieu à To’ata.



Le gala des arts traditionnels du conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) est organisé tous les ans en décembre, à la fin du premier trimestre. Pour Frédéric Cibard, responsable de la communication de l’établissement, ce rendez-vous est un " cadeau ". L’entrée est libre et ouverte à tous. Cette année, il est organisé à To’ata et sonne comme une reconnaissance.



Pour les parents, le gala des arts traditionnels de fin d’année donne l’occasion de constater le travail réalisé. Il permet par ailleurs de découvrir l’ensemble des disciplines traditionnelles enseignées : musique, chant, danse, ‘orero…



Plusieurs centaines d’élèves seront sur scène ce samedi dont les élèves des classes à horaires aménagés arts traditionnels, les fameuses classes CHAD (plus de 200 pour l’édition 2019 du gala).



En partenariat avec les établissements scolaires, le Conservatoire a ouvert un cursus d’enseignement permettant d’intégrer la pratique instrumentale ou chorégraphique pendant le temps scolaire. Les élèves inscrits à ces cours sont sélectionnés par les établissements et font l’objet d’évaluations qui sont prises en compte dans le cursus scolaire de l’élève.



Le programme est assuré en collège avec l’éducation musicale et l’éducation physique et sportive et en conservatoire avec la pratique instrumentale et chorégraphique. Le succès de ces programmes est grandissant. Les demandes de collèges et lycées sont croissantes.



Enfin, John Mairai, professeur de ‘orero au conservatoire a mis au point un Rautitoa pour le gala 2019 qui s’annonce peu ordinaire. Il explique : " au contraire du Rautitama’i qui était une incitation à la guerre, notre Rautitoa est une invitation simple, puissante et élégante à l’union du peuple ma’ohi, à sa perpétuation depuis les ancêtres, à une volonté farouche de rester debout, à l’apaisement et à la réconciliation ".



D’après lui, le 14 décembre prochain sera comme " une renaissance après 200 ans d’immémorianisme, c’est-à-dire d’oubli. Comme nous l'avons fait en 2015, 200 ans après la Bataille de Fei Pi, nous allons célébrer avec notre Rautitoa les 200 ans de la renaissance de cet art disparu ".



L’édition 2019 du gala des arts traditionnels vient clore une année de fête : le conservatoire a fêté ses 40 ans cette année.