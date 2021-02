Le français Fiducim annonce préparer deux projets immobiliers à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 9 février 2021 - Hôtel, résidences privées de standing, centre commercial, restaurants... Christophe Petit, dirigeant du groupe Fiducim a été reçu par le président Edouard Fritch dans le cadre de deux programmes d'investissement à Tahiti et Moorea indique le gouvernement dans un communiqué.



Malgré le contexte économique, le promoteur immobilier Fiducim, originaire du nord de la France et spécialisé dans la conception de projets immobiliers d’envergure, (résidences, bureaux et complexes touristiques), a des vues sur la Polynésie. A l’issue de plusieurs déplacements en Polynésie et de visites sur place, le groupe et sa filiale CITY, a confirmé son intention de s’engager activement sur un ou deux programmes d’investissement à Tahiti et à Moorea.



Un architecte métropolitain de "grande renommée" devrait très prochainement préciser les contours architecturaux du premier projet qui se situe sur la côte est de Tahiti, précise un communiqué du gouvernement. Il comprendra un hôtel d’une centaine de clefs, mais aussi des résidences privées de standing, un centre commercial, une zone de restaurant et des zones de biens être et de loisir.



Le concept retenu est celui d’une intégration des bâtiments aussi bien dans leur environnement géographique que leur environnement culturel en prévoyant un large accès des équipements à la population de Tahiti.



Une ambition que Christophe Petit, dirigeant et actionnaire de Fiducim a pu partager avec le président Edouard Fritch, qui l’a reçu, en présence d’une large partie son gouvernement.