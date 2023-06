Le football tahitien lance sa campagne pour les Jeux du Pacifique

Tahiti, le 30 juin 2023 - La Fédération tahitienne de football a organisé une réunion d’information à son siège de Pater, mercredi soir. Au programme : la préparation de la sélection tahitienne en vue des Jeux du Pacifique 2023 qui auront lieu à Honiara aux Îles Salomon du 19 novembre au 2 décembre prochains.



Les Jeux du Pacifique ont lieu dans cinq mois. Et l’événement impacte déjà l’organisation du programme du football tahitien. La Fédération tahitienne de football (FTF) et le sélectionneur Samuel Garcia ont en effet prévu un dense programme de préparation qui débutera le 31 juillet pour la présélection tahitienne et qui prévoit des regroupements et des déplacements jusqu’au départ pour Honiara, le 16 novembre. Samuel Garcia a présenté mercredi la liste de sa présélection composée de 34 joueurs. Une sélection dont la moyenne d’âge est relativement jeune et qui s’appuie sur de nombreux joueurs issus des sélections U19 et U20. Ils seront encadrés par quelques trentenaires qui amèneront de l’expérience et par des joueurs qui évoluent en métropole.



Pour Samuel Garcia et la FTF, avec cette jeune sélection l’objectif est de préparer les échéances futures, au-delà des Jeux du Pacifique. Le premier regroupement des Toa Aito est programmé du 31 juillet au 1er septembre au centre technique. Deux matches étant prévus dans la période contre la sélection des Îles Cook. Un souci toutefois pour Samuel Garcia : les éliminatoires de la Coupe du monde de beach soccer auront lieu au mois d’août. Des joueurs présélectionnés à 11 sont de ce fait potentiellement susceptibles d’intégrer la sélection tahitienne de beach soccer.



Samuel Garcia a donné sa position sur le sujet : “J’ai établi une liste de joueurs pour la présélection qui entamera début août la préparation des Jeux du Pacifique sachant que certains de ses joueurs seront aussi concernés par les éliminatoires de la Coupe du monde de beach soccer qui auront lieu au mois d’août. On soutient tous les Tiki Toa car c’est une composante importante du football tahitien. Je laisserai les joueurs qui seront convoqués dans les deux sélections faire leur choix mais je considère qu’un joueur doit se concentrer sur une compétition. Donc les joueurs concernés devront se déterminer sur un projet mais pas les deux”.



La position de Samuel Garcia est d’autant plus justifiée que la phase finale de la Coupe du monde beach soccer doit avoir lieu au mois de novembre. Il se pourrait cependant, selon les échos, que le mondial de beach fasse l’objet d’un report en février ou mars 2024. Mais même dans cette hypothèse, cela ne change rien à la position du sélectionneur des Toa Aito.



Matchs internationaux



Un second regroupement est programmé du 7 au 14 octobre à l’extérieur de Tahiti. L’option Nouvelle-Calédonie parait la plus probable mais si elle ne se concrétise pas, les Toa Aito prendrait alors la direction de la Nouvelle-Zélande. Il est en effet impératif pour Samuel Garcia que ses joueurs disputent des matchs internationaux avant les Jeux du Pacifique Sud pour peaufiner les liens du groupe, emmagasiner de l’expérience et mieux se situer face à des adversaires qui figureront parmi les principaux adversaires des Tahitiens à Honiara.



Un dernier regroupement se tiendra au centre technique de Pater du 16 octobre au 16 novembre avant le départ pour les Jeux. Samuel Garcia devrait annoncer à la mi-octobre la sélection définitive composée de 23 joueurs, dont trois gardiens de but. Des présidents de clubs ont évoqué le problème des congés pour les joueurs qui participent au 7e tour de la Coupe de France, le 31 octobre de l’Hexagone. Samuel Garcia en est bien conscient : “C’est la problématique du football amateur qui s’inscrit dans un calendrier professionnel. Mais c’est quelque chose que l’on sait gérer et la fédération est armée aujourd’hui pour accompagner les footballeurs. Je pense que le pays fera le nécessaire et que l’on trouvera un consensus pour que tous nos sélectionnés – et cela n’est pas seulement inhérent au football – puissent représenter dignement Tahiti à Honiara.”



Le football tahitien semble se donner les moyens d’être performant à Honiara. Il le faut car la campagne des Jeux de 2019 à Samoa s’était soldée par une élimination en phase de poule. Tahiti a décroché par le passé cinq médailles d’or aux Jeux du Pacifique (1966, 1975, 1979, 1983, 1995) et trois médailles d’argent (1969, 1987, 2015). Samuel Garcia met la barre haut en visant l’or à Honiara : “On n’a pas décroché la médaille d’or aux Jeux du Pacifique depuis 1995. Ce sera notre objectif à Honiara mais il faudra pour cela que l’on concrétise les prévisions de préparation que j’ai exposées et notamment que l’on puisse jouer des matchs internationaux. C’est à partir de ces matchs que l’on progressera vraiment et que l’on sera prêts pour partir dans les meilleures dispositions aux Îles Salomon”.



La sélection olympique néo-zélandaise vainqueur des Jeux en 2019 après avoir battu la Nouvelle-Calédonie en finale sera favorite à Honiara, mais Tahiti aura des arguments à faire valoir au vu de la composition de sa présélection et de son programme de préparation. Reste ensuite à concrétiser sur le terrain.