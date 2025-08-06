

Le football rend hommage à Eddy Kaspard

Tahiti, le 31 août 2025 - Ce week-end, le football polynésien s’est réuni pour rendre un dernier hommage à Eddy Kaspard, victime d’un accident de la route. Deux rencontres amicales étaient organisées à cette occasion, mettant aux prises l’AS Tefana, l’AS Vénus et une sélection locale, trois équipes dans lesquelles le meilleur buteur de la dernière saison avait évolué. L’émotion était palpable sur et en dehors du terrain, mais les joueurs ont su offrir un spectacle engagé, fidèle à l’esprit combatif de celui qu’ils étaient venus honorer.





C’était une soirée spéciale samedi soir au stade de Mahina. Les tribunes étaient pleines comme souvent lors des matchs de l’AS venus la saison dernière. Les joueurs sur le terrain étaient familiers. Mais un seul manquait : Eddy Kaspard. L’attaquant vedette de l’AS Venus et de l’équipe de Tahiti n’était pas sur la pelouse. Cette soirée lui était dédiée tant il a marqué ceux qui ont croisés sa route, sur et en dehors du terrain : “Eddy était un homme généreux. C’était un leader, un bon fils et ami fidèle, un époux aimant et un papa modèle. On s’est tous réunis ici pour lui rendre hommage et montrer que l’on ne l’oubliera jamais.” C’est à l’initiative du président de l’AS Venus, Alfred Taputuarai et de toute son équipe, et avec le soutien du club de Tefana représenté par son président Luthy Bohl et ses joueurs, que cette rencontre a été organisée. Une volonté commune de se retrouver autour d’une même passion qui a fait qu’un jour toutes ces personnes ont eu la chance de croiser la route de du ’aito disparu. “Eddy a tellement emmené une joie de vivre chez nous mais aussi partout ou il est passé qu’on est tous tombés d’accord pour se réunir pour lui. Il est venu ici pour vivre une aventure humaine et retrouver son ami et coéquipier en sélection “Filou” Teaonui Tehau puis c’est devenu une deuxième famille on a vécu des moments fabuleux”, voulait conclure le président.



Première rencontre : AS Tefana – Sélection locale



D’où l’importance de réunir les joueurs avec lesquels Eddy avait joué mais aussi bataillé durant toutes ces années dans le championnat. C’est donc une équipe de la sélection tahitienne, une équipe de Vénus et une équipe de Tefana qui allaient se partager le terrain pour cette soirée hommage.



La première mi-temps allait opposer la sélection tahitienne composée aussi de joueurs de l’AS Vénus qui doublerait pour la deuxième mi-temps face à Tefana. Dès le coup d’envoi, les jeunes joueurs de l’AS Tefana se sont illustrés par un pressing haut et plein d’énergie, bousculant une sélection plus expérimentée. Après un quart d’heure de jeu, la première occasion nette survint pour Tefana : mais seul face au gardien, l’attaquant jaune et vert perdit son duel. Quelques minutes plus tard, c’est le portier de la sélection, Tevaeaeai Tamatai, gardien aussi de l’AS Venus, qui s’illustrait, repoussant une frappe sur coup franc avec une parade spectaculaire.



Peu à peu, la sélection prit l’ascendant, usant de sa maturité et d’un jeu plus physique. À la demi-heure, les efforts étaient finalement récompensés : Teaonui Tehau, le capitaine de la sélection mais aussi de Venus, ouvrait le score et libèrait son équipe (0-1).



Tefana n’abdiquait pas et touchait même le poteau sur une remise de la tête. Juste avant la pause, la sélection manquait de doubler la mise : son capitaine, encore lui et toujours aussi exemplaire, seul dans la surface, vit sa frappe repoussée sur la ligne. La première manche se terminait sur cet avantage minimal pour la sélection.



Deuxième rencontre : AS Vénus – AS Tefana



Le second match vit l’entrée en lice de l’AS Vénus, qui récupèrait plusieurs de ses internationaux pour l’occasion. Déterminés à honorer la mémoire de leur coéquipier, les joueurs se montraient entreprenants d’entrée de jeu. À la 65e minute, une ouverture lumineuse pour Teaonui Tehau permit un lob astucieux, mais le ballon passa juste au-dessus.



Malgré leur jeunesse, les jaune et vert ne lâchaient rien et finissaient par être récompensés sur un geste de Teddy O’Connor (1-0). Mais l’AS Vénus réplique rapidement : sur un une-deux dans la surface, avant que Malam Richmond ne conclue grâce à un tir dans le petit filet : 1-1



La fin de match fut débridée, les deux équipes se créant des occasions franches, mais sans réussir à faire la différence. Le manque de rythme se fit sentir et la rencontre s’achèva sur un score de parité (1-1).



Plus qu’un match, un hommage



Au-delà du résultat, ces rencontres ont été un moment de partage et de recueillement. Sur le terrain comme dans les tribunes, tous avaient un même objectif : célébrer la mémoire d’Eddy Kaspard, joueur talentueux et coéquipier apprécié. Les sourires, les embrassades et les chants venus des supporters rappelaient que le football est aussi un lien indéfectible entre les hommes.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 1 Septembre 2025 à 09:26




