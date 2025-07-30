

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour quatre viols

Oslo, Norvège | AFP | lundi 18/08/2025 - Le fils aîné de la princesse de Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a été inculpé pour quatre viols et risque dix ans de prison, a annoncé lundi le procureur-général de Norvège, nouvelle étape du pire scandale à avoir frappé la famille royale.



Outre les viols, Marius Borg Høiby est inculpé pour 28 autres chefs notamment maltraitance vis-à-vis de deux anciennes compagnes, actes de violence et pour avoir filmé et enregistré des vidéo sans consentement, a expliqué le procureur-général Sturla Henriksbø, lors d'une conférence de presse.



"La peine maximale pour les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation est une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans", a-t-il déclaré.



"Ce sont des actes très graves qui peuvent laisser des traces durables et détruire des vies", a souligné le procureur.



D'après lui, Høiby aurait violé quatre femmes alors qu'elles étaient endormies. Elles auraient aussi été filmées.



En outre, il est inculpé pour des violences physiques et morales sur son ancienne compagne, Nora Haukland, la seule dont l'identité a été donnée par le parquet, entre l'été 2022 et l'automne 2023.



- Troubles mentaux et stupéfiants -



Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, Marius Borg Høiby avait été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne.



Dans une déclaration publique 10 jours après son arrestation, il a déclaré avoir agi "sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne après une dispute", souffrant de "troubles mentaux" et luttant "depuis longtemps contre la dépendance" à la drogue.



Ces faits ont déclenché une série d'autres révélations et des dépôts de plaintes par seize femmes, a précisé le procureur.



Marius Borg Høiby avait passé une semaine en détention en novembre, fait inédit pour la famille royale.



"Le fait que Marius Borg Høiby fasse partie de la famille royale ne doit bien sûr pas entraîner qu'il soit traité avec plus d'indulgence ou avec plus de sévérité que toute autre personne qui aurait commis des actes similaires", a insisté M. Henriksbø.



Les quatre viols pour lesquels M. Høiby est inculpé ont eu lieu en 2018, en 2023 et 2024, le dernier après le début de l'enquête de la police.



- Détérioration de l'image de la monarchie -



Ce grand blond qui arbore tatouages, bagues et boucles d'oreille, est né le 13 janvier 1997 d'une idylle fugace entre Mette-Marit, au sortir d'une période où elle gravitait dans le milieu de la "house" marqué par l'abondance d'alcool et de drogue, et Morten Borg, lui-même condamné pour violence et infractions relatives aux stupéfiants.



A quatre ans, il est propulsé sous les feux de la rampe quand sa mère convole avec l'héritier de la couronne, le prince Haakon, avec qui elle aura deux autres enfants, la princesse Ingrid Alexandra, 21 ans et le prince Sverre Magnus, 19 ans.



Høiby, qui a passé l'an dernier une semaine en cure de désintoxication à Londres selon la presse norvégienne, avait déjà été arrêté en 2017 pour usage de cocaïne lors d'un festival de musique, s'en tirant avec une amende.



Ses excès ont entamé l'image de la monarchie, même si elle reste populaire, en particulier le roi Harald et le prince héritier Haakon.



Interrogée sur le sujet par l'AFP, la cour de Norvège a répondu que "c'(était)aux tribunaux d'examiner la question et de rendre une décision".



Selon un sondage publié en décembre par la télévision publique NRK, 45% des personnes interrogées ont déclaré que leur opinion sur la maison royale s'était détériorée au cours de l'année écoulée.



D'après le Parquet, le procès pourrait se tenir en janvier 2026.

