Le fenua cobaye du cannabis thérapeutique ?

“On parle de médicaments, pas de quelque chose que l'on produit dans son jardin”



Quelles perspectives cette expérimentation ouvre-t-elle pour la Polynésie ?

“L'expérimentation devrait durer jusqu'en 2022, mais il faut déjà se préoccuper de l'après. Je le dis à regret car j'aimerais éviter cela, mais c'est ce qui se profile. Vu qu'en Polynésie tout pousse super bien et qu'on a des gens qui savent très bien le cultiver, ce que j'aimerais éviter, c'est que quand le cannabis thérapeutique sera légalisé, on soit obligé d'importer soit du cannabis, soit des produits à base de cannabis parce que les conditions de production locale ne seront pas aux normes exigées par le cadre réglementaire de la légalisation après l'expérimentation. C'est aujourd'hui ce vers quoi on se profile. On parle de médicaments, pas de quelque chose que l'on produit dans son jardin. Il y a des normes de fabrications qui sont pour l'instant hors de portée des artisans locaux.”



La Polynésie pourra-t-elle se positionner sur d'autres modes de production ?

“Si on veut proposer des alternatives à cet accaparement du secteur par de grands acteurs en dehors de la Polynésie, il faut arriver à comprendre comment eux fonctionnent. Par exemple, en Uruguay, ils ont des Cannabis Social Club. Il s'agit d'une association qui est enregistrée auprès du ministère de la Santé en tant que telle. Elle peut avoir un maximum de 40 membres qui peuvent mettre leurs ressources en commun. Ils ont une adhésion mensuelle et ils peuvent bénéficier des plantations communes et des transformations de produits qui sont garantis par l'association. Les membres viennent donc s'approvisionner dans ces Cannabis Social Club et pas ailleurs. Ce pourrait être un modèle compatible avec le fenua.”