

Le duo Lubin/ Wane remporte le swimrun de Papeari

Tahiti, le 17 août 2025 - En binôme exemplaire, l’OPT et le club Mararatri Triathlon se sont à nouveau associés pour la deuxième édition du Swimrun de Papeari, dimanche matin. L’événement a permis à de nombreux duos de profiter de plusieurs parcours organisés dans le cadre de cette très belle manifestation. En partenariat avec la Fédération tahitienne de triathlon, ce swimrun connaît un succès populaire à l’image de ce sport en plein essor au Fenua. Sur le parcours M, ce sont les champions de la discipline, Thomas Lubin et Cédric Wane, de retour sur leur île après avoir parcouru l’Europe ces deux derniers mois, qui l’emportent en 1h40’24’’98.





Encore une belle matinée pour le swimrun polynésien ! Cette discipline, en plein développement au Fenua, attire de plus en plus de participants, aussi bien chez les jeunes que chez les plus expérimentés. Plus accessible que le triathlon, le swimrun demande moins de matériel mais repose surtout sur l’esprit d’équipe. “C’est ce qui fait la beauté du swimrun”, clamaient ensemble les vainqueurs du jour, dimanche, Thomas Lubin et Cédric Wane.



Un état d’esprit qui séduit de plus en plus, comme le confirme Heivai Nui, membre du club Mararatri Triathlon et organisatrice de l’événement : “Oui, c’est une discipline qui plaît de plus en plus et qui se développe. Nous sommes un club de triathlon, mais le swimrun s’intègre bien, car il est pratiqué par beaucoup de triathlètes, tout en créant ses propres sportifs spécialisés. C’est une discipline déjà bien installée dans le reste du monde. Elle est avantageuse car plus accessible et surtout, elle se pratique en binôme. Cet esprit collectif donne une énergie très particulière.”



Des conditions de nage difficiles



Un ressenti partagé par tous à l’arrivée : entre fatigue et joie, amis, frères, sœurs, couples, affichaient tous la même expression – le plaisir d’avoir accompli leur défi ensemble. “C’est une très belle aventure. On partage un moment incroyable, on apprend à se connaître, on s’entraîne ensemble, et durant la course on s’est régalé. On a passé un super moment, c’est l’essentiel.”



Pour Jean-Marc Rimaud, le retour sur les terrains polynésiens avec son binôme “occasionnel”, Heïdi Mazeyrie, a été une réussite : “On a bien profité. On savait que notre point faible était le trail, donc on est partis vite sur les parties roulantes. Ensuite, dans l’eau, on se sentait à l’aise malgré les conditions difficiles en mer, ce qui nous a permis de rattraper le temps perdu dans l’ascension du Vaipahi.”



Une analyse que partage Heïdi : “C’était mon deuxième swimrun. Je ne suis pas très à l’aise en course à pied, mais le fait d’être avec Jean-Marc m’a beaucoup aidée. En mer, par contre, j’étais bien car je nage depuis longtemps. J’ai donc pu apporter ma pierre à l’équipe. C’est vraiment une super expérience, surtout dans un cadre comme celui-ci. Entre les tortues et les poissons, j’étais aux anges.”



Il fallait en effet être une nageuse expérimentée pour profiter des beautés de l’océan, car la mer avait décidé de corser les objectifs des swimrunners. Avec six sections de nage, pour un total de trois kilomètres, il fallait être prêt à affronter les éléments déchaînés. “C’était dantesque. À la surface, les vagues étaient parallèles à nos mouvements de nage : la pire des directions. Et en-dessous, un courant allait dans le sens opposé… C’était très compliqué de poser notre nage.”



L’eau n’a donc pas été une partie de plaisir pour les champions, qui se sont rattrapés sur le bitume. “On savait que ce format était différent de ce qu’on a l’habitude de pratiquer, plus court, et qu’on aurait fort à faire avec la concurrence proposée aujourd’hui”, explique Cédric Wane. “C’est pour cela qu’on a attaqué fort sur la montée et la descente du Vaipahi. Le dénivelé, c’est notre point fort, et ça nous a permis de prendre une avance confortable”, confirme Thomas Lubin.



Un dénivelé favorable



Sur les 14,8 km de course et les 260 m de dénivelé positif, les deux athlètes ont maîtrisé leur course comme de vrais champions : “On a très vite creusé les écarts en course à pied, car on savait que les frères Tapatoa (qui finissent deuxièmes) sont très forts, et qu’en natation ils assuraient vraiment. On est très contents d’avoir pu participer, car pour nous c’était important d’être là.”



Malgré la fatigue accumulée au fil des deux dernières compétitions internationales, le duo se complète parfaitement et se connaît par cœur. “Moi, j’ai accumulé énormément de fatigue ces derniers temps”, reconnait Thomas Lubin. “Mais c’est là que l’esprit d’équipe est primordial. Quand l’un est moins bien, l’autre prend le relais. C’est la magie de ce sport”, conclut Cédric Wane.



Un bel état d’esprit que l’on retrouve également chez tous les participants, notamment chez le duo 100% féminin Marion Pambrun et Sophie Peretti, vainqueur de la catégorie féminine



Encore un événement réussi pour le swimrun polynésien qui a pu aussi voir ses jeunes pousses s’exprimer, puisque deux aquathlons étaient prévus. Un pour les 6-8 ans (500 mètres de natation et 500 mètres de course à pied), un pour les 9-11 ans (1 000 M de natation et 1 000 M de course à pied) et un XS (avec 500 M de nage et 2,5 km de course à pied).











Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 17 Août 2025 à 21:11 | Lu 380 fois



