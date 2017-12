Le drone inspiré du va'a invité à Tahiti

Quel est le lien entre la HUS et le créateur de ce drone ?

"L'association Human Underwater Society (HUS) a pour projet de créer en Polynésie un pôle de compétence dédiée aux technologies sous-marines. Cette idée a séduit Fabien Burigniot de Varenne qui a participé à notre concours HUS Prize 2017 récompensant les innovations en technologies marines et sous-marines, qu'il a remporté il y a presque un an. Il envisage désormais de venir délocaliser une partie de sa production sur le territoire, avec à la clé, des emplois, du transfert de technologie et surtout de la propriété industrielle high tech valorisée sur place. Je rappelle à cette occasion que la deuxième édition du HUS Prize avec le concours d'Air Tahiti Nui a démarré en octobre et que vous avez jusqu'à mi-février 2018 pour déposer vos dossiers."



Pourquoi avez-vous récompensé le Sphyrna avec votre HUS Prize l'année dernière ?

En terme de prospective d'usage tout d’abord, notre intérêt porte avant tout sur le potentiel de ce drone, pour mieux connaitre et surveiller l’espace sous-marin de nos océans. En Polynésie le défi est unique compte tenu de la taille de la ZME (Zone Maritime Exclusive). Le design de ce drone lui confère la capacité de transporter une tonne de capteurs et une grande autonomie, un excellent outil pour mesurer et surveiller de grandes zones, sur et sous l’eau. Nous pouvons imaginer par exemple que cet équipement participe à des campagnes de relevés bathymétriques, sédimentaires, ou même de biomasse en fonction des performances des matériels embarqués. Pour aller plus loin, nous pouvons également imaginer qu'il puisse travailler, monté avec des caméras 3D, en coordination avec d’autres équipements, tel qu'un véhicule téléguidé pour reconstituer des environnements sous-marins détaillés, à des fins de loisirs en réalités virtuels, ou à des fins professionnelles et scientifiques



Est-ce que ce projet à des chances de se réaliser ?

Justement, ce qui nous a séduits c'est le sérieux et la qualité de l’ingénierie, ainsi que leur capacité à délivrer un produit fini. Notons aussi le potentiel économique du projet, comme la possibilité d'aider au désenclavement des zones insulaires isolées ou de participer à la recherche de solution aux conséquences économiques et géographiques du changement climatique. Les thématiques de développement des populations insulaires et côtières font partie intégrante des missions statutaires de notre association. Enfin, le Sphyrna illustre bien le message que notre association véhicule sur le territoire, à savoir, que les savoir-faire du passé sont des sources d’inspirations inépuisables pour imaginer les solutions aux enjeux d’avenir. En l'état ce sont les performances hydrodynamiques du Va’a polynésien qui ont inspiré le design du Drone de Seaproven. Les polynésiens avaient donc des siècles d’avances en matière d’architecture navale.