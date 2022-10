Le doublé pour le Rugby Club de Pirae en U16 et U18

Tahiti, le 2 octobre 2022 - La deuxième journée des Championnats de rugby à 7 U16 et U18 qui s’est déroulée samedi après-midi à Fautaua a permis à Pirae de réaliser un doublé. La Fédération polynésienne de rugby œuvre pour dynamiser ses catégories jeunes et entretenir la relève à terme.



L’ovalie tahitienne bénéficie d’une bonne dynamique chez les jeunes, la Fédération polynésienne comptant environ 400 licenciés dans les différentes catégories entre U8 et U18. La FPR a innové cette saison en détachant les U16 et U18 des écoles de rugby, les deux catégories d’âge s’imposant vraiment désormais comme l’antichambre des seniors, notamment les U18.

Certains d’entre eux présents samedi lors du championnat à 7 ont d’ailleurs déjà franchi le pas en apparaissant ponctuellement en équipe seniors.



Les joueurs de catégorie U18, voire certaines pépites U16, sont prédestinés à intégrer la sélection tahitienne lors des Jeux du Pacifique 2027 qui auront lieu au fenua. Et au vu du niveau des rencontres de samedi, le rugby local possède un réservoir intéressant, ce que confirme Gilles Lafitte, le directeur technique de la FPR : “On a un trou générationnel sur les moins de 16 ans, mais on arrive peu à peu à combler ce manque et on présente des effectifs intéressants sur les différents plateaux jeunes. Et les spécialistes sont unanimes pour souligner que les rencontres U16 et U18 proposent un jeu alléchant et beaucoup plus structuré que ce n’était le cas par le passé. C’est à mettre au bénéfice des entraîneurs de club et on travaille d’ailleurs beaucoup sur la formation des cadres comme c’est le cas actuellement où l’on a une promotion d’une quinzaine de candidats en formation d’éducateurs.”



Si Papeete en U16 et Punaauia en U18 avaient bien entamé le championnat à 7 en s’imposant lors du premier tournoi de la saison, Pirae s’est distingué samedi en s’imposant dans les deux catégories. Ce le fut largement en U16, le suspense perdurant en revanche en U18 jusqu’à l’ultime seconde de la dernière rencontre entre Pirae et Punaauia, Pirae l’emportant 10-7 sur le fil.

Les seniors seront concernés par le prochain grand rendez-vous de la saison locale à 7 avec la 4e édition du Papeete international Sevens qui aura lieu les 14 et 15 octobre à Fautaua.

Résultats U16

Papeete vs Entente Arue-Faa’a-Punaauia 43-0

Pirae vs Entente Arue-Faa’a-Punaauia 48-0

Pirae vs Papeete 21-7



1. Pirae

2. Papeete

3. Entente Arue-Faa’a-Punaauia



U18

Punaauia vs Faa’a 29-7

Pirae vs Faa’a 36-7

Pirae vs Punaauia 10-7



1. Pirae

2. Punaauia

3. Faa’a



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Octobre 2022 à 14:58 | Lu 144 fois