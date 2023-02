Le dossier d'inscription des Marquises à l'Unesco a été remis aux hakaiki

Tahiti le 2 février 2023 - Le dossier d’inscription des Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco a été remis aux maires de l’archipel jeudi matin à la présidence. Le 24 janvier dernier, la demande d’inscription avait été transmise à l’organisme international, marquant l’aboutissement de cinq années de travail.



Le Pays et l’État ont remis jeudi à la présidence aux hakaiki le dossier d’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco. Heremonana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture et de l’Environnement, et les différents ambassadeurs clés du dossier étaient présents.



Le document de demande d’inscription a finalement été déposé le 24 janvier dernier auprès de Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la France auprès de l’Unesco. “Un projet qui a mobilisé beaucoup d’énergie et l’engagement de tous”, a noté Édouard Fritch, président de la Polynésie française, lors du point presse.

Le dossier sera étudié au cours de la séance d’évaluation 2023-2024 de l’Unesco. D’ici là, d’autres rendez-vous vont avoir lieu comme la visite des experts de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et de l’Icomos (Conseil international des monuments et des sites) dans l’archipel. Un événement Te Henua Enata devrait aussi être organisé par les écoles, les associations, et l’ensemble de la population, orchestrés par les ambassadeurs du projet d’inscription.



58 réunions en 2022 Au total, pour renseigner la population sur l’avancée du dossier, les représentants de l’Unesco se sont réunis 58 fois en 2022. De plus, les ambassadeurs du projet ont mené des ateliers participatifs et interservices pour concerter la population marquisienne. Concernant les îles du nord, le comité, s’est réuni trois fois à Nuku Hiva et Ua Pou, et une fois à Ua Huka, consultant ainsi plus de 400 personnes. Pour les iles du Sud, un peu plus de 300 personnes ont été rencontrées à travers trois réunions à Hiva Oa et Tahuata, et deux à Fatu Hiva.



Les ateliers interservices ont notamment permis d’aborder le sujet de la “valeur universelle exceptionnelle” (VUE) avec les différents maires des communes. Pour l’Unesco, la VUE signifie l’“importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité”.

Les grandes dates du dossier 1996 • inscription des Marquises sur la liste indicative des biens français en tant que bien “culturel”

2010 • réinscription sur la liste indicative en tant que “bien mixte”

2018 • première audition de l’ensemble des acteurs du dossier d'inscription des îles Marquises, devant le Comité français du patrimoine mondial (CFPM)

2019 • mission des rapporteurs français aux Marquises

2020 • deuxième audition devant le CFPM

Janvier 2022 • troisième audition devant le CFPM

Octobre 2022 • quatrième et dernière audition devant le CFPM

Janvier 2023 • dépôt officiel du dossier de candidature





Légende : La remise du dossier de candidature aux maires marquisiens jeudi au matin à la présidence.

