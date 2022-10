Le documentaire Patutiki remastérisé par Sony Pictures

Tahiti, le 28 octobre 2022 – Jeudi 3 novembre au grand théâtre de la Maison de la Culture, aura lieu la projection du documentaire Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises en version remastérisée, ainsi que la projection du magazine Ata vii henua, qui raconte le périple d’un cinéma itinérant gonflable qui a fait le tour des Marquises pour présenter le documentaire. L’objectif commun de ces projets est de rappeler l’importance de connaître l’origine et la signification du Patutiki.



Le Patutiki, "l’art magique du tatouage traditionnel marquisien", sera mis à l’honneur jeudi 3 novembre au Grand théâtre de la Maison de la culture, de 18 heures à 21 heures, avec la projection inédite du documentaire Patutiki, the guardians of Marquesan tattoo et celle du magazine Ata vii henua. Ces deux productions audiovisuelles tendent à rappeler l’origine et la signification du Patutiki, et de "sa connexion avec l’histoire et la cosmogonie marquisienne". Il s’agit également de promouvoir cette tradition millénaire et "magique", car vectrice du mana.



Le documentaire Patutiki, the guardians of Marquesan tattoo est une nouvelle version américaine remastérisée du documentaire Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises, gagnant du Prix du public au Festival international du film océanien 2019. La colorimétrie, le mixage de son et les doublures de voix ont été revus, en collaboration avec Sony Pictures et 424. Le but est notamment d’adapter le documentaire au public étranger. Par exemple, pour cette version anglophone, ce sont des acteurs samoan qui ont été choisis pour les doublures de voix. Ce projet ambitieux a été finalisé en 2019 mais n’a pu être diffusé à la date prévue, soit en 2020, en raison de la crise sanitaire.



Quant au magazine Ata vii henua : Cinéma en terre des hommes, il raconte le périple d’un cinéma itinérant gonflable qui a fait le tour de l’archipel des Marquises en cargo-mixte, à raison de 24 séances au total, afin de présenter le documentaire Patutiki à la population marquisienne. Pour le co-réalisateur, Heretu Tetahiotupa, "c’est l’occasion d’échanger avec le peuple marquisien et d’avoir une réflexion collective sur l’avenir du Patutiki".



L’inscription du Matatiki à l’Unesco, une décision unanime



Si le Matatiki a été inscrit au Patrimoine culturel immatériel (PCI) en 2020, l’art iconographique marquisien attend toujours d’être inscrit au patrimoine de l’Unesco. En effet, la labellisation à l’Unesco est une volonté exprimée à l’unanimité par le peuple marquisien. Elle permettrait de rappeler l’appartenance du Matatiki aux îles Marquises en expliquant également sa valeur culturelle. Heretu Tetahiotupa, réalisateur et tatoueur marquisien, explique qu’"il y a beaucoup d’amalgames et un manque de connaissance générale, voire une communication erronée". Aujourd’hui, l’art marquisien, comme le Patutiki, est de notoriété mondiale. Il est donc important de rappeler l’origine de ces symboles afin de ne pas les confondre avec les tatouages tahitiens, par exemple.



Le Matatiki est l’art iconographique marquisien, représenté par une famille de symboles du culte de la divinité de Tiki propre aux Marquises, qui peut être transcrit sur la peau à travers le tatouage, Patutiki, ou sur le bois par le biais de la sculpture, Haatiki.



Billetterie



Sur place, un bulletin de tirage au sort électronique sera proposé aux visiteurs pour tenter de remporter des lots offerts par les partenaires.

Les billets sont en vente au tarif standard de 3 500 fcpf, dans les Carrefour Faa'a/Arue/Punaauia/Taravao, dans les locaux de Radio 1 et Tiare FM à Fare Ute ou en ligne sur www.ticketpacific.pf . Les places ne sont pas numérotées.

Programme

18h30 : Show marquisien

19 heures – 20h30 : Projection des deux films Ata vii henua : Cinema en Terre des hommes

18 heures : Accueil du public
18h30 : Show marquisien
19 heures – 20h30 : Projection des deux films Ata vii henua : Cinema en Terre des hommes et Patutiki – the guardians of the marquesan tattoo
21 heures : Tirage au sort des gagnants

