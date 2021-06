Le dispositif École en santé labellisé

Tahiti, le 22 juin 2021 - Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, étaient présents à la cérémonie de labellisation du dispositif "École en santé", qui s’est déroulée à l’assemblée de la Polynésie française mardi matin.



La cérémonie de labellisation du dispositif "École en santé" de Polynésie française s'est déroulée mardi matin à l'APF en présence de la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel et du ministre de la Santé, Jacques Raynal. Ce dispositif a pour but de promouvoir la santé à l’école en agissant sur les déterminants de santé accessibles dans les établissements scolaires et en développant les compétences psycho-sociales des élèves à travers la mise en place de dix actions ciblées. Après avis d’un jury, la mise en œuvre de ces actions permettra à l’école d’obtenir le label "École en santé".



Six écoles engagées



Cette année, six écoles de la circonscription pédagogique de Papeete-Pirae se sont engagées dans le dispositif : Pina’i, To’ata, Taimoana, Heitama, Mamao et Ta’aone. Ces établissements ont mis en œuvre des actions relatives aux dix déterminants les plus étroitement liés à la santé que sont l’alimentation, les activités physiques, l’hygiène corporelle, le rythme de vie, une école sans tabac, le tri des déchets, la lutte anti-vectorielle, le bien vivre ensemble, l’accès aux soins et enfin le patrimoine culturel.



Durant la cérémonie, des représentants de chacune des écoles ont présenté un échantillon des travaux réalisés sur l’année dans le cadre du programme de labellisation.