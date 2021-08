Le dérèglement du climat menace le fenua

La menace cyclonique



Avec la montée des eaux, Winiki Sage s'inquiète de voir les nappes phréatiques des îles polynésiennes se remplir d’eau de mer. Mais avant ça :“on risque aussi d'observer des cyclones de plus en plus forts et de voir des changements au sein de la faune. Des espèces vont disparaître ou alors migrer. En Polynésie française, le plus inquiétant pour la population ce sont les cyclones”. Le président de la Fape préconise dès à présent les constructions de maisons sur pilotis ou encore les démarches de “reboisement et de re-végétalisation” des berges pour protéger les populations, notamment dans les atolls.



Et pour réduire les émissions carbones de la Polynésie française, Winiki Sage affirme qu'il est urgent d'accélérer la transition vers les énergies solaires. “Nous sommes convaincus que c’est la clé. Il faut également faire un gros effort concernant les transports, notamment maritime qui est très polluant. Tout le monde veut rapidement faire ses traversées en ferry, mais c’est hyper polluant. Il faut peut-être imaginer aller moins vite pour polluer moins. Parce que ce sont des tonnes de gazole qui sont cramées chaque jour”.



Les conséquences climatiques s'intensifient



Au fenua comme partout ailleurs, il est donc grand temps d'agir. Le Giec rapporte que la température mondiale a déjà augmenté de plus de 1 °C par rapport à la période préindustrielle entre 1850 et 1900. Et les conséquences du changement climatique se multiplient ces derniers mois : Incendies aux États-Unis, en Grèce et en Turquie, inondations en Allemagne et en Chine ou encore canicule au Canada. Les extrêmes climatiques n’épargnent désormais aucune région sur la planète.