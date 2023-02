Le cyclone en Nouvelle-Zélande fait une 8e victime

Napier, Nouvelle-Zélande | AFP | vendredi 16/02/2023 - Une huitième personne, une enfant de deux ans, est décédée en Nouvelle-Zélande après le passage lundi du cyclone Gabrielle qui a provoqué l'évacuation de 10.000 personnes et fait quelque 3.000 disparus, ont annoncé vendredi les autorités.



La police a confirmé ce huitième décès dû à la tempête, indiquant que la victime semble "avoir été prise dans les eaux de crue".



Dans un message publié sur Facebook, la famille de la fillette a relaté une scène d'horreur, survenue dans leur logement de la région de Hawke's Bay, la plus durement touchée.



"L'eau stagnait à environ 10 centimètres du plafond de notre maison" après être "montée extrêmement rapidement et violemment", a écrit jeudi Ella Louise Collins, la mère.



La famille de quatre personnes a tenté de se réfugier sur le toit du voisin, avant d'être bloquée par ce que Mme Collins a décrit comme "un torrent d'eau qui a failli tous nous noyer".



Sa fille de deux ans, Ivy, n'a pas survécu. "Elle est morte très rapidement", emportée par les flots, peut-on lire dans la publication.



Le Premier ministre Chris Hipkins a visité la région de Hawke's Bay vendredi, déclarant que "tout le pays" compatissait avec les communautés touchées.



"Il y a des gens qui sont dans un état très, très précaire", a-t-il constaté.



Environ 10.000 personnes ont été déplacées, des villes entières sont toujours privées d'électricité et d'eau potable, selon des données du gouvernement local.



Les autorités ont également indiqué que 62.000 foyers dans tout le pays sont toujours privés d'électricité.



L'armée a déployé ces derniers jours des hélicoptères pour acheminer vivres et produits de première nécessité aux zones isolées.



Face à l'ampleur de la tâche, Chris Hipkins a aussi dit accepter finalement les offres d'aide internationale, après les avoir initialement écartées.