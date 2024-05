Le cyclone au Bangladesh et en Inde a fait au moins 65 morts

Calcutta, Inde | AFP | mercredi 28/05/2024 - Le puissant cyclone qui a frappé le Bangladesh et l'Inde a fait au moins 65 morts, notamment en raison des pluies torrentielles qui ont suivi, ont indiqué mercredi les autorités et des médias de ces deux pays.



Le cyclone Remal, accompagné de vents violents et de fortes vagues, avait touché terre dimanche soir, se dirigeant lentement vers l'intérieur des terres en provoquant des inondations et des glissements de terrain.



Ce cyclone, qui a été "l'un des plus longs de l'histoire du pays", est dû au changement climatique, a déclaré Azizur Rahman, directeur du département météorologique du Bangladesh.



Au Bangladesh, pays le plus touché par le cyclone, au moins 17 personnes sont mortes, selon le bureau de gestion des catastrophes et la police.



Certaines se sont noyées. D'autres ont été tuées par la chute de débris, d'arbres ou de lignes électriques.



En Inde, 48 personnes ont été tuées dans le nord-est du pays, selon un nouveau bilan communiqué par le gouvernement et des médias. Le précédent faisait état de 21 morts.



L'Etat de Mizoram enregistre le plus lourd bilan, avec 28 morts. Parmi eux, 14 ouvriers ont été écrasés mardi dans l'effondrement d'une carrière à la suite des fortes précipitations, a indiqué le gouvernement du Mizoram dans un communiqué.



L'Etat du Bengale occidental, situé à la frontière avec le Bangladesh, compte 10 morts, a déclaré mercredi Sumit Gupta, un haut responsable du gouvernement.



Les Etats d'Assam, de Nagaland et de Meghalaya, également dans le nord-est de l'Inde, déplorent au moins 10 personnes décédées, selon des rapports cités par le Hindustan Times.



Les cyclones ont tué des centaines de milliers de personnes au Bangladesh ces dernières décennies et leur nombre frappant son littoral, situé à basse altitude et densément peuplé, a fortement augmenté, passant d'un à trois par an, en raison du changement climatique.



Cependant, de meilleures prévisions météorologiques et des évacuations préventives mieux planifiées ont permis de réduire considérablement le nombre de morts.

le Mercredi 29 Mai 2024 à 07:26 | Lu 28 fois