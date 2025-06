Le cyclisme tahitien bredouille en Guadeloupe

Tahiti, le 16 juin 2025 - Le cyclisme amateur ultramarin s’est une nouvelle fois retrouvé en Guadeloupe à l’occasion du Championnat de France de cyclisme des comités ultramarins. Les coureurs polynésiens n’ont pas pu briller dans ce qui n’était qu’un simulacre de compétition.





Lors du Championnat de France de cyclisme des comités ultramarins, les équipes polynésiennes, hommes et femmes, de cyclisme n’ont pas réussi à détrôner les Guadeloupéens cette année encore, d’autant que ces derniers roulaient à domicile et en nombre surtout.



Sur les trois étapes prévues samedi et dimanche, ce ne sont que les coureurs locaux qui sont parvenus à briller alors que cinq équipes chez les hommes (Martinique, Polynésie, La Réunion et deux de Guadeloupe) et quatre équipes chez les femmes (La Réunion, Polynésie et deux de Guadeloupe) étaient engagées.



La compétition s’est déroulée sous la forme de trois épreuves avec une course sur circuit le samedi, une course de côte et un contre-la-montre individuel le dimanche. La première étape proposait un tracé de 136,4 km dans le Nord Grande-Terre. La deuxième étape, en côte, n’était que de 42 km entre Capesterre, Trois-Rivières et Vieux-Fort pour une arrivée prévue au plateau palmiste de Gourbeyre. Enfin, le contre-la-montre était de 14,6 kilomètres.



Avec deux équipes engagées chez les hommes, et donc 16 coureurs, les Guadeloupéens ont tous roulé en bloc pour faire décrocher leurs adversaires dans un combat qui n’en était plus un. Créant eux-mêmes bordures et cassures pour “larguer” les coureurs polynésiens, les Guadeloupéens n’ont eu aucune difficulté pour s’imposer dans ce simulacre de championnat de France amateur.



Seuls Kahiri Endeler et Taruia Krainer ont réussi, un peu, à se montrer. Krainer réussit même, contre l’adversité, à se hisser à la 9e place du classement général après une très belle 4e place lors du contre-la-montre.



Chez les féminines pour la sélection tahitienne, Clémence Dédé termine 7e du général et Kylie Crawford 9e. La sélection féminine termine à la 3e place.