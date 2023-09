Le cyclisme en mode événementiel

Tahiti, le 12 septembre 2023 - La Fédération tahitienne de cyclisme organise trois événements qui accueilleront des coureurs francophones et anglophones. La Pacific Cup aura lieu vendredi et samedi, le Tour Tahiti Nui et le Tour des Vahine se déroulera du 18 au 23 septembre et la BMX Aito Nui est programmée du 17 au 24 septembre.

L’actualité du cyclisme local va être dense à partir de vendredi et jusqu’au dimanche 24 septembre. La 2e édition de la Pacific Cup ouvrira le programme vendredi et se déroulera sur deux étapes pour les hommes, les femmes étant en lice samedi pour une étape unique et pour une première participation sur l’événement qui mettra en scène des coureurs locaux, calédoniens, guaméens, fidjiens, rarotongiens et samoans. Le BMX Aito Nui débutera dimanche avec la première des deux courses au programme, la seconde étant prévue le dimanche suivant en présence de spécialistes néo-zélandais.



La 27e édition du Tour Tahiti Nui et la deuxième du Tour des Vahine démarreront, quant à elles, lundi avec six étapes au programme, dont une à Moorea, et un plateau relevé constitué notamment de coureurs métropolitains, calédoniens et américains. Les étapes se dérouleront sur des parcours variés tant en ligne que lors des contre-la-montre et permettront aux rouleurs et aux grimpeurs de s’exprimer sur leur terrain de prédilection. Face à une solide opposition, les meilleurs coureurs tahitiens tenteront de tirer leur épingle du jeu à commencer par Kahiri Endeler, le numéro 1 local. Vainqueur de la 1re édition de la Pacific Cup en 2022 à Guam, le sociétaire de Tamarii Punaruu remettra son titre en jeu vendredi et samedi avec de bonnes chances de réaliser un doublé, d’autant qu’il évolue à domicile, et même s’il devra principalement compter avec l’adversité des Calédoniens et celle de Florian Barket en particulier. Élodie Touffet s’impose comme la favorite chez les dames qui disputeront la 1re édition de l’épreuve sur une étape unique.

Rayann Lachenie et Élodie Touffet en favoris



Lauréate du Tour des Vahine en 2022, Élodie Touffet a aussi les faveurs des pronostics sur l’épreuve cette année. Deux Calédoniennes et une Américaine lui contesteront peut-être ce statut, mais la licenciée de Fei Pi a les arguments pour faire la différence et enchaîner victorieusement Pacific Cup et Tour des Vahine. Un grand favori sur le Tour Tahiti Nui, le Calédonien Rayann Lachenie qui courra sous les couleurs de Pirae. Deuxième du Tour Tahiti Nui en 2022 à une poignée de secondes du Métropolitain Julien Trarieux qui n’est pas revenu cette année, Rayann Lachenie, qui a survolé les Championnats de France des outre-mer en juin dernier en Nouvelle-Calédonie, sera l’homme à battre la semaine prochaine.



Au rang des principaux outsiders, Kahiri Endeler, 3e du Tour en 2022, le Métropolitain Adrien Quéré, 6e l’année dernière, et le Calédonien Florian Barket qui s’est montré à son avantage lors des Championnats de France des outre-mer. Et cette liste n’est pas exhaustive car d’autres Métropolitains semblent pouvoir jouer aussi les premiers rôles. Quant aux Américains de Performance Bicycle, dont certains ont déjà participé au tour tahitien, ils seront plus en mesure a priori de jouer des coups ponctuels que de nourrir de grosses ambitions au classement général.



Comme ses prédécesseurs, le Tour Tahiti Nui 2022 s’annonce animé eu égard au dessin d’un parcours qui évoluera entre contre-la-montre, étape sur le plat et des arrivées pour costauds dans les hauteurs de Tahiti et de Moorea. Le BMX occupera aussi l’actualité cycliste locale à partir de dimanche et jusqu’au dimanche suivant. Quatre spécialistes néo-zélandais ont fait le déplacement à Tahiti. Deux animeront des stages entre les deux grandes courses prévues au programme, auxquelles participeront deux raiders kiwi homme et femme. Le cyclisme va donc être à la fête et sur le devant de la scène pendant une dizaine de jours.



Programme

PACIFIC CUP

*Open/U19 hommes

- 15/09 1er étape : CLM individuel Hitia’a-Tiarei-Hitia’a (27 km)

- 16/09 2e étape : Arue-Taravao-Arue (100,6 km)

*Open/Access/U19 femmes

- 16/09 : Arue-Hitia’a-Arue (67,3 km)

TOUR TAHITI NUI

- 18/09 1re étape : Punaauia-Taravao-Punaauia (134 km)

- 19/09 2e étape : CLM par équipe Hitia’a-Tiarei-Hitia’a (32,7 km)

- 20/09 3e étape : Pirae-Vairao-Pirae (125 km)

- 21/09 4e étape (1) : CLM individuel Hitia’a (13 km)

- 21 :09 4e étape (2) : Hitia’a-Taravao-Arue (70,6 km)

- 22/09 5e étape : Moorea Vaiare-Belvédère Opunohu (102 km)

- 23/09 6e étape (1) : Papeete-Hitia’a-Taharaa (70 km)

- 23/09 6e étape (2) : Circuit front de mer de Papeete (48 km)

TOUR DES VAHINES

- 18/09 1re étape : Punaauia-Papara-Punaauia (57,3 km)

- 19/09 2e étape : CLM individuel Hitia’a-Tiarei-Hitia’a (17,5 km)

- 20/09 3e étape : Pirae-Papenoo-Pirae (48,2 km)

- 21/09 4e étape : Hitia’a-Arue (30,7 km)

- 22/09 5e étape : Moorea Vaiare-Belvédère Opunohu (41,5 km)

- 23/09 6e étape (1) : Papeete-Papenoo-Taharaa (30,5 km)

- 23/09 6e étape (2) : Circuit front de mer de Papeete (24 km)

