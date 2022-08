Le cours Bufflier prépare sa rentrée avec un nouveau Mastère

Tahiti, le 24 août 2022 – L'École Supérieure Cours Bufflier fera sa rentrée au mois de septembre avec six formations diplômantes, dont une nouveauté : un Mastère européen en management et stratégie d'entreprise. L'école, qui mise sur l'alternance pour ses formations, a cette année plus d'entreprises prêtes à accueillir les étudiants que de candidats.



L'École Supérieure Cours Bufflier (ESCB) prépare sa rentrée scolaire. L'établissement, qui est l'une des plus petites structures d'enseignement supérieur au fenua, existe depuis plus de 50 ans. Elle compte une centaine d'étudiants par an et une vingtaine de formateurs. L'école propose aux étudiants six formations diplômantes, parmi lesquelles une nouveauté cette année : le Mastère européen en management et stratégie d'entreprise, qui débutera mi-octobre. Il s'agit d'un diplôme bac+5 qui s'adresse à des étudiants déjà titulaires d'un bac+3. Une douzaine de candidats sont déjà inscrits, mais il reste encore quelques places. Une nouvelle session d'inscription devrait avoir lieu à partir du vendredi 2 septembre, avec des tests écrits et un oral. Peuvent candidater les étudiants qui viennent d'obtenir leur bac+3, mais aussi les professionnels tels que des chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs. ”Le plus important, c'est quelqu'un qui est très motivé, qui a le sens du commerce et qui a la volonté de s'impliquer dans la direction d'un service ou d'une entreprise”, souligne le directeur de l'ESCB, Patrick Lopez-Diot.



Ce dernier se réjouit d'avoir un taux d'insertion professionnelle, parmi ses étudiants, de 85%. Pour cela, l'école mise sur l'alternance. Un système mis en place il y a douze ans et qui concerne l'ensemble des formations. Les étudiants de BTS sont trois jours à l'école et deux jours en entreprise, et l'inverse pour les bac+3 et bac+5. Selon Patrick Lopez-Diot, le taux de réussite est aujourd'hui de 100% dans les BTS comptabilité et le bachelor marketing. “Nos élèves ont de l'expérience, ils se font un carnet d'adresses, ils sont plus costauds, donc on est très content”, dit-il.

Entreprises recherchent étudiants Et fait assez rare cette année, le nombre d'entreprises prêtes à prendre un étudiant en alternance est supérieur au nombre de candidats. "Aujourd'hui, pour le bachelor marketing, j'ai dix étudiants qui ont une entreprise et j'ai six entreprises qui attendent que je leur trouve des candidats”, confie Patrick Lopez-Diot. Comment expliquer cet engouement de la part des entreprises ? “On sent qu'il y a un vrai regain d'activité. Le bachelor marketing intéresse aussi les entreprises. Chaque année, j'ai des entreprises qui me demandent ce genre de profil d'étudiants prêts à travailler dans la communication, le marketing, le commercial. Les métiers au niveau du digital se professionnalisent, donc ce profil d'étudiants correspond bien.” Pour les personnes intéressées pour s'inscrire à l'ESCB, rendez-vous sur le site internet www.coursbufflier.pf ou la page Facebook ESCB – Cours Bufflier.

Six formations en alternance BTS comptabilité et gestion (bac+2 en deux ans) – rentrée le 5 septembre

BTS gestion de la PME (bac+2 en deux ans) – rentrée le 5 septembre

Bachelor marketing (bac+3, accessible après un bac+2, sur un an) – rentrée le 8 septembre

Administrateur de structure sportive (Campus 2023) (bac+3 en deux ans) – rentrée le 1 er septembre

septembre Diplôme de comptabilité-gestion en cours du soir : quatre modules cette année (droit des sociétés, droit social, management et finance d’entreprise) – rentrée le 13 septembre

Mastère européen en management et stratégie d’entreprise (bac+5 en 2 ans, accessible à partir d’un bac+3) – rentrée le 14 octobre

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 24 Août 2022 à 18:25 | Lu 1087 fois