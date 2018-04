Le corps du pêcheur de Mataiea a été retrouvé

MATAIEA, le 11 avril 2018 - Le jeune pêcheur de Mataiea a été retrouvé ce mercredi matin à 9h45. Les pompiers, sa famille et ses amis sont actuellement sur les lieux. Selon les informations de nos confrères de La 1ère, son corps serait resté au fond.



Pio Tahaia avait 20 ans et il était bien connu à Mataiea. Ce jeune pêcheur était sorti en mer mardi matin avec sa pirogue pour s'adonner à sa passion, à un spot qu'il fréquentait régulièrement.



Pour des raisons encore inconnues, celui-ci a perdu la vie. Son corps a été retrouvé ce mercredi matin à 9h45, au niveau du PK 45,5, " à 25 mètres de profondeur ", explique Maeva Paroe, 7ème adjointe au maire de Teva i Uta, à nos confrères de La 1ère. " C'est triste parce qu'il pêche pour nourrir sa famille ", ajoute-t-elle.



Les recherches ont été entreprises par le JRCC, mais les amis et la famille de Pio Tahaia ont également prêté mains fortes.



La rédaction de Tahiti Infos adresse ses sincères condoléances aux familles touchées par ce drame.