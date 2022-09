Le contre-amiral Crawford de l'USS Jackson rend visite au président Fritch

Tahiti, le 20 septembre 2022 – Le navire de combat littoral de la marine américaine, USS Jackson, a accosté pour la première fois au port de Papeete ce mardi. Le président Edouard Fritch a reçu une délégation du navire menée par le contre-amiral Crawford dans la même journée. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment des potentiels partenariats.



L'USS Jackson, un navire de combat littoral de la marine américaine, fait escale pour la première fois en Polynésie française depuis mardi et doit rester jusqu'au 25 septembre. Le contre-amiral Crawford qui commande l'USS Jackson a rendu visite au président de la Polynésie française, Edouard Fritch, qui était accompagné du délégué aux affaires internationales, européennes et du Pacifique, Manuel Terai.



Pour le contre-amiral Crawford, la présence du navire à Tahiti témoigne du soutien américain à la région Pacifique, notamment à la Polynésie française. Le sujet d'une potentielle collaboration avec la Marine nationale dans le cadre de la protection des eaux polynésiennes a été abordé lors de cette rencontre. Le but serait de filtrer les navires de pêche étrangers franchissant illégalement les limites de la Zone économique exclusive (ZEE) du fenua. D'autres potentiels partenariats ont également été suggérés, notamment dans le domaine de la formation.