Le conservatoire fête la musique ce soir

TAHITI, le 19 juin 2020 - Tous leurs concerts avaient été annulés à cause du risque épidémique et du confinement strict. Après une année presque blanche, les élèves et professeurs du conservatoire offrent ce 19 juin une soirée en deux temps avec d’abord du jazz avec le Big Band puis du rock, de la pop et du blues avec le département des musiques actuelles.



Dirigé par Frédéric Rossoni, le Big Band ouvrira la session à partir de 17 heures dans le grand auditorium. Les 20 musiciens de ce groupe joueront des standards de la grande époque avec une pointe de rythm'n blues. Des chanteurs sont invités pour l’occasion trois divas (Reva Juventin, Reia Poroi, Taloo Saint Val) et deux crooners (Jean Croteau et Bruno Demougeot).



Coachés par Sébastien Vignals et Bruno Demougeot, les groupes du département des Musiques actuelles prendront le relais sur le Paepae Maco Tevane à partir de 18 heures. Les titres iront du blues polynésien au trash metal. Des Beatles aux Red Hot Chili Peppers en passant par Bobby, Bashung et Led Zeppelin...