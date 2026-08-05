Le concours d’écriture et d’illustration de retour

Tahiti, le 3 septembre 2026 - L’Association des Éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui organisent la 26e édition du Salon du Livre de Tahiti “Lire en Polynésie”, qui se tiendra cette année du 15 au 18 octobre prochain sur l’esplanade basse de To’atā. Une édition où les mots deviendront des étincelles, des étendards, les livres des espaces de liberté, et les imaginaires, les premiers artisans du changement.
Pour cette nouvelle édition, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, et ses partenaires lancent le traditionnel concours du Salon qui, cette année encore, invite les participants à s’exprimer sous la forme d’une nouvelle et /ou d’une illustration sur le thème “Révolutions”.
“À vos plumes et pinceaux ! Semez vos mots, vos idées, vos idéaux : la Révolution sera fleurie”
Pour le concours d’écriture, catégories adulte et jeunesse, les participants pourront envoyer leur texte en langues française ou polynésiennes sous la forme de nouvelles de 3.000 signes maximum (espaces compris).
Pour le concours d’illustration, catégories adulte et jeunesse, les participants pourront envoyer une œuvre toutes techniques confondues au format A4.
Les productions doivent être envoyées avant le 4 octobre. Un jury composé de représentants du monde du livre et d’artistes désignera les lauréats des catégories adulte et jeunesse.
Les lauréats du concours de nouvelles seront également publiés sur le site internet www.lireenpolynesie.pf. L’organisation invitera les lauréats à lire et enregistrer leur texte en studio à l’occasion du Salon du Livre. Ils pourront repartir avec la version audio de leur nouvelle.
Un jury composé de représentants du monde du livre et d’artistes désignera les lauréats des catégories adulte et jeunesse du concours d’illustration. Les lauréats seront également publiés sur le site internet www.lireenpolynesie.pf et l’ensemble des œuvres sera exposé pendant le Salon du livre.
Les catégories sont “Enfants” (jusqu’à 11 ans inclus), “Jeunes” (de 12 à 17 ans) et “Adultes” (à partir de 18 ans). Informations et inscriptions sur le site de l’AETI : www.lireenpolynesie.pf
Pour cette nouvelle édition, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, et ses partenaires lancent le traditionnel concours du Salon qui, cette année encore, invite les participants à s’exprimer sous la forme d’une nouvelle et /ou d’une illustration sur le thème “Révolutions”.
“À vos plumes et pinceaux ! Semez vos mots, vos idées, vos idéaux : la Révolution sera fleurie”
Pour le concours d’écriture, catégories adulte et jeunesse, les participants pourront envoyer leur texte en langues française ou polynésiennes sous la forme de nouvelles de 3.000 signes maximum (espaces compris).
Pour le concours d’illustration, catégories adulte et jeunesse, les participants pourront envoyer une œuvre toutes techniques confondues au format A4.
Les productions doivent être envoyées avant le 4 octobre. Un jury composé de représentants du monde du livre et d’artistes désignera les lauréats des catégories adulte et jeunesse.
Les lauréats du concours de nouvelles seront également publiés sur le site internet www.lireenpolynesie.pf. L’organisation invitera les lauréats à lire et enregistrer leur texte en studio à l’occasion du Salon du Livre. Ils pourront repartir avec la version audio de leur nouvelle.
Un jury composé de représentants du monde du livre et d’artistes désignera les lauréats des catégories adulte et jeunesse du concours d’illustration. Les lauréats seront également publiés sur le site internet www.lireenpolynesie.pf et l’ensemble des œuvres sera exposé pendant le Salon du livre.
Les catégories sont “Enfants” (jusqu’à 11 ans inclus), “Jeunes” (de 12 à 17 ans) et “Adultes” (à partir de 18 ans). Informations et inscriptions sur le site de l’AETI : www.lireenpolynesie.pf