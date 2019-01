Le concert planétaire du boys band BTS au Liberty

Pour ce qui ne connaissent pas les BTS, c'est-à-dire souvent les plus de 25 ans, il est plus que temps d'avoir un petit cours de rattrapage. C'est un peu comme si dans les années 60, vous ne connaissiez pas les Beatles ou dans les années 80, vous n'aviez jamais entendu "Thriller" de Michael Jackson !

Non, les BTS ne sont pas l’acronyme de " brevet de technicien supérieur ", mais de Bangtan Boys ou Bulletproof Boy Scouts. C'est un groupe de pop sud-coréenne, on parle de K-pop pour les initiés. Lancé en 2013, le groupe dispose d'une influence considérable sur internet. Le clip de leur dernier tube IDOL (mais si vous l'avez déjà entendu, le refrain reste dans la tête) détient le record du plus grand nombre de visiteurs en 24 heures sur youtube (soit 56.2 millions), détrônant la pauvre Taylor Swift avec ses 43,2 millions pour son tube Look Just What You Made Me Do.

Au total, toutes vidéos confondues, les BTS rassemblent 4 milliards de vues sur Youtube faisant passer Justin Bieber pour un petit joueur ! Ils sont rentrés dans le club fermé des 25 personnalités les plus influentes d'internet désignées par le magazine Time.