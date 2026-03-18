

Le complexe Vénus relooké pour 2027

Tahiti le 15 avril 2026. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention contre la Délinquance a soumis un projet d’arrêté approuvant l’attribution d’une subvention d’investissement en faveur de l’association sportive Vénus pour la rénovation des infrastructure en vue des Jeux du Pacifique en 2027.





La Direction de la jeunesse et des sports (DJS) a pour missions principales d’accompagner les acteurs du sport, de la Jeunesse et de l'éducation populaire, et favoriser le développement des activités dans ces champs en Polynésie française.



Dans le cadre de la tenue des prochains Jeux du Pacifique (JP) à Tahiti en 2027, elle gère les aides financières d’investissement en faveur des associations sportives engagées dans l’organisation de cet évènement majeur avec notamment un objectif de mise à niveau des équipements, de structuration des disciplines et de préparation des sites de compétition et d'entraînement, afin de garantir des conditions optimales d'accueil des délégations et de déroulement des épreuves.



L’association sportive Venus porte un projet de réhabilitation de son complexe sportif situé à Mahina qui s’inscrit dans une opération globale structurée en plusieurs phases, comprenant une phase préalable de dépollution (désamiantage), suivi d’une phase de réhabilitation des infrastructures existantes, incluant le stade de football et la salle omnisports pour un montant de 515 millions de francs.



Les travaux portent sur la remise aux normes des installations, la modernisation des équipements nécessaires à la conformité des sites aux exigences du programme JP2027, ainsi que l'amélioration des conditions d'accueil et de sécurité des athlètes, des officiels et du public.



Ce projet, soutenu par le Pays, vise à garantir des infrastructures adaptées aux standards internationaux durant les Jeux, tout en constituant un héritage durable pour le territoire, en permettant une utilisation pérenne des équipements au bénéfice de la population et du développement de la pratique sportive sur la commune de Mahina.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Avril 2026 à 18:09 | Lu 211 fois



