Le comité de projet pour l'institut d’archives sur le fait nucléaire installé la semaine prochaine

PAPEETE, le 17 janvier 2018. Le programme de la visite d’Annick Girardin au fenua, du 21 au 26 janvier, a été précisé. Le Comité de projet "institut d’archives et de documentation sur le fait nucléaire" en Polynésie française sera installé mercredi.



La ministre des outre-mer arrivera le dimanche 21 janvier au matin au fenua. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts de la ville de Papeete, la ministre des Outre-mer se rendra au marché de Papeete, à 8 heures, et rencontrera la population. Ensuite, elle enchaînera plusieurs entretiens avec les présidents du Pays et de l'assemblée puis le Syndicat pour la promotion des communes.



L'après-midi sera consacrée à la problématique des violences faites aux femmes. Elle visitera le foyer d’accueil pour femmes Pu O Te Hau, à Pirae avant de rencontrer les associations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour finir la journée, Annick Girardin rencontrera Winiki sage, président du Conseil économique, social et culturel puis Christian Vernaudon, conseiller économique, social et environnemental.



Lundi, la ministre des Outre-mer partira pour Hiva Oa. Elle sera accueillie à l'aéroport par Etienne Tehaamoana, maire de Hiva Oa, et son conseil municipal. Le midi, elle participera à l'inauguration de la cantine scolaire communale. En milieu d'après-midi, elle visitera l’ensemble cérémoniel « Tohua Upeke », dans la vallée de Taaoa. Avant de visiter l'usine Tahiti Bio, la première compagnie du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française lui sera présentée.



Le soir, elle dînera avec les trois maires des Marquises Sud, Etienne Tehaamoana, Félix Barsinas, maire de Tahuata, et Henri Tuieinui, maire de Fatu Hiva.



Le mardi, la ministre se rendra à Nuku Hiva. Elle rencontrera les maires des Marquises Nord. Elle sera accueillie par Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva, et son conseil municipal et déjeunera avec les trois maires des Marquises Nord (Benoît Kautai, Joseph Kaiha, maire de Ua Pou et Nestor Ohu, Maire de Ua Huka) et la population



Le plan communal de gestion des déchets sur le site du point central d’apport volontaire sera ensuite présenté à la ministre avant l'inauguration du tiki, qui surplombe la baie de Taiohae.



Le mercredi, elle sera de retour à Tahiti. Annick Girardin, sera présente pour la conclusion des Assises de l’Outre-mer. Elle se rendra ensuite notamment à Mahina pour parler des logements sociaux et de la politique de la ville.

Le midi, les travaux d’aménagement de la Pointe Vénus à Mahina seront inaugurés.



Enfin, le fait nucléaire sera le dernier thème abordé lors de cette journée. Le Comité de projet « institut d’archives et de documentation sur le fait nucléaire en Polynésie française sera installé. Le président de la République François Hollande avait évoqué lors de sa visite au fenua en 2016 la création de ce lieu "afin que la jeunesse polynésienne n'oublie pas cette période de notre histoire commun".



Pour son dernier jour de déplacement, la ministre se rendra à Arutua, aux Tuamotu. Elle sera accueillie par Reupena Taputuarai, maire de Arutua et son conseil municipal. Elle visitera la mairie-abri de survie avant de discuter avec les élus des problématiques liées aux risques naturels, à l’eau potable et au développement de la pêche et de la perliculture.



La première pierre de la marina sera ensuite posée avant une visite de la ferme perlière « Pommier ». La journée se terminera par un discours du président de la Polynésie française et de la ministre des Outre-mer.



Annick Girardin quittera le fenua le vendredi 26 au matin.