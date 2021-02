Le collège de Nuku Hiva vise la réussite pour tous

Ainsi une quinzaine d’élèves, sur les près de 300 que compte le collège, ont été recensés ; ceux-ci auront chacun leur tour un entretien individuel avec le professeur documentaliste du collège. "J’insiste sur le fait que ces élèves ne sont pas décrocheurs, ni absentéistes, ils sont bien présents en cours, précise Franck Loubet. L’idée de ces rencontres, est de faire un état des lieux, d’évaluer leurs difficultés, leurs intérêts, et de construire avec eux un projet d’avenir, une aide à l’évaluation personnelle et une meilleure orientation. Bien entendu, nous fixons ensemble, avec chaque élève, des objectifs scolaires."



Pour faire suite à ces entretiens et en collaboration avec les professeurs principaux, les intervenants du dispositif continuent de suivre les élèves à travers leurs résultats via la plateforme Pronote, mais aussi plus généralement à travers leur intégration dans la vie scolaire, de façon à pouvoir leur proposer une aide personnalisée tout au long de l’année.