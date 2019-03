Le collège de Makemo remporte le grand prix du Heiva Taure'a

PAPEETE, le 11 mars 2019 - Seize collèges étaient en lice pour la seconde édition de ce concours de danse organisé par l'association Heiva Taure'a. Au terme de trois soirées riches en émotion, le jury a décerné le grand prix du Heiva Taure'a au collège de Makemo.



La seconde édition du Heiva Taure'a s'est tenue le week-end dernier à To'atā.



Cette année, seize collèges ont répondu présent à l'appel lancé par l'association Heiva Taure'a : Nuku Hiva, Hiva Oa, Makemo, Hao, Rurutu, Rikitea, Tahaa, Raiatea, Bora Bora, Huahine, Paopao, Afareaitu, Tipaerui, Maco Tevane, Henri Hiro et Taravao.



Au terme de trois soirées riches en couleurs et en émotion, le jury a rendu son verdict dimanche. Le collège de Makemo remporte ainsi le grand prix de cette seconde édition.



Le Heiva Taure’a a été créé l’année dernière à l’initiative de l’association Heiva Taure’a regroupant à l’origine trois collèges, Maco Tevane, Tipaerui et Taravao. Ces établissements ont développé un projet pédagogique interdisciplinaire portant sur le reo tahiti, le français, l’EPS et la musique, qui permettrait aux collégiens de s’impliquer au travers des enseignements scolaire dans leur culture.



Ce projet, soutenu par les ministères de la Culture et de l’Education, est né du constat mené dans ces trois collèges suite au cursus arts traditionnels développé avec le CAPF depuis trois ans. Les résultats scolaires des élèves concernés se sont améliorés, avec une augmentation des validations des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendus en fin de 3e et une baisse très nette du taux d’absentéisme.



Le premier Heiva des collèges a ainsi vu le jour en 2018, réunissant dix formations dont neuf en concours, inscrites en catégorie danse (taure’a) et/ou orchestre (Rohi pehe). Deux concours facultatifs individuels étaient également ouverts en danse, intitulés ‘Ori Tane et ‘Ori Vahine.



L’objectif est d’amener ces jeunes à créer un spectacle en entier avec le soutien de leurs enseignants et d’intervenants extérieurs si nécessaire. Du thème aux mélodies et percussions en passant par les chorégraphies, l’ensemble des participants est amené à faire preuve de créativité.