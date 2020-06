Le collectif Paetou re-monte au créneau

Dans une lettre adressée récemment à la municipalité de Moorea ainsi qu’aux services du pays concernés parles démarches administratives de ce projet (urbanisme, environnement, culture), le collectif Paetou, par l’intermédiaire de Rahiti Buchin et de Dom Leoture, dénonce encore des manquements administratifs et demande à ce que ce projet soit annulé totalement. Selon les opposants, le projet "Paetou Bis" serait en fait le début de la réalisation du projet initial de Paetou (Paetou1, 2et 3) tout en permettant au promoteur d’outrepasser la réglementation qui lui faisait obstacle."Après consultation, il s’avère que ce projet n’est qu’un morcellement du projet initial auquel nous nous étions hardiment opposés. Les travaux prévus et définis sur les différents documents démontrent clairement que s’ensuivront deux à trois autres projets pour aboutir au projet initial et ses conséquences désastreuses que nous avions critiquées. Cette démarche n’a pas d’autres objectifs que de faire fi des préoccupations écologiques et environnementales et de tenter de contourner les différentes règles du PGA et des codes de l’environnement et de l’urbanisme" précise Rahiti Buchin, l'un des porte-parole du collectif. Le promoteur n’aurait, toujours selon le collectif, répondu à aucune des très nombreuses interrogations émises lors de l’enquête publique avant que son projet initial soit rendu caduc le 20 avril dernier. Les opposants exigent à nouveau des pièces justificatives sur le projet actuel. "Cette nouvelle demande, présentée à la même date du 20avril, ne contient toujours pas la majorité des pièces demandées alors, ni n’inclut la procédure d’enquête publique liée à un terrassement de plus de 10 000m3 stipulée dans le code de l’aménagement. Un réservoir est envisagé en zone PGA NDb, cela est-il autorisé ?" s’interroge Dom Leoture, un autre-porte-parole du collectif Paetou. Contrairement aux affirmations du patron de l’OBTP, le collectif insiste sur le manque de concertation totale du promoteur avec la population, la commune et le comité permanent du Plan de gestion de l'espace maritime (PGEM). C’est d’ailleurs au sein de ce comité que toutes les études relatives à l’impact écologique du projet Paetou dans le lagon devaient être examinées et discutées.