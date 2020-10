Le cœur vert de Honolulu

Le quatrième est le moins spectaculaire, le Lili’uokalani Botanical Garden, situé dans Honolulu, réservé aux plantes locales et sans grand intérêt (mal fréquenté en fin de journée qui plus est).



- Enfin notre perle d’aujourd’hui, le Foster Botanical Garden, en plein cœur de la bouillonnante Honolulu, entre autoroute et buildings de verre. Cette oasis de verdure, de calme et de silence (d’une surface de 5,7 hectares tout de même) a été fondée dès 1850 par le docteur allemand William Hillebrand (c’était sa propriété et elle était privée) et ce petit domaine à l’époque d’environ deux hectares seulement, prit de suite une vocation de conservatoire botanique dans ce coin de la cité qui était alors perdu en pleine “cambrousse”.



Depuis, le béton et le goudron ont avancé leurs tentacules conjointement, mais les désormais 5,7 hectares du jardin (il a été agrandi, voir notre encadré sur Mary Foster) ont tenu le coup et se sont même enrichis en espèces nouvelles : vous l’aurez compris, des arbres de plus de 150 ans dominent ce sanctuaire par ailleurs peuplé de centaines d’autres espèces qu’il convient de découvrir à son rythme.