Le cirque débute ses représentations ce samedi

PUNAAUIA, le 6 février 2019. Après une série de représentations à Moorea, Huahine et Raiatea, The Magic Circus of Samoa installe ses chapiteaux à Outumaoro, à Punaauia. Les représentations commenceront le 9 février et dureront environ un mois. Au programme : des acrobaties, du rire, de la magie, du jonglage, le « globe de la mort »…





« Pendant les deux heures de spectacle, on retombe en enfance. On rêve, on rit », raconte Teura, les yeux encore pleins d’étoiles. La jeune femme a assisté en famille au spectacle du cirque des Samoa, à Raiatea. « C’était la première fois que je voyais un tel spectacle. Il y avait des numéros de clowns, d’acrobates, de l’homme caoutchouc… Le premier numéro, celui de voltige, a été mon préféré. »



Après un passage à Huahine, Raiatea et Moorea, Bruno Loyal, fondateur du cirque des Samoa, et toute la troupe ont posé leurs valises et leurs chapiteaux à Outumaoro. Un grand chapiteau flambant neuf est arrivé ce jeudi d’Italie et va être monté à partir de ce vendredi. Bruno Loyal souhaite commencer les représentations de son « tout nouveau spectacle » à partir du 9 février. Elles sont prévues pour durer environ un mois.



Bruno Loyal est fier de sa troupe, composée de 32 personnes, dont 26 participent directement au spectacle. « Ce sont de bons artistes bien sûr mais ce sont aussi des bonnes personnes, avec des belles personnalités. Notre cirque est différent. Il est marqué par l’esprit polynésien. »



Chez les Loyal, le cirque est une histoire de famille. Le grand-père, le père et la mère de Bruno étaient déjà des gens du cirque. Dans son bureau, Bruno Loyal montre fièrement une affiche où on voit son grand-père en photo sur une affiche annonçant un de ses spectacles. Il montre aussi une photo en noir en blanc. « C’est le crique où je suis né », indique Bruno Loyal, La photo suivante, on le voit en pleine action de trapéziste.



C’est lors d’une tournée dans les îles du Pacifique qu’il est tombé sous le charme des îles Samoa. Il a décidé de s’y poser et de former ceux qui le souhaitent aux arts du cirque. L’équipe est ainsi constituée en majorité de Polynésiens. Puis, au fur et à mesure des tournées, des artistes du Brésil, d’Afrique du Sud… sont aussi venus rejoindre la troupe.





Bruno Loyal continue à transmettre sa passion. Ses trois fils participent aujourd’hui au spectacle. Le plus jeune, Bruno Junior, 15 ans, est un des artistes dans le globe de la mort, la « grande attraction » , selon Bruno Loyal. Il s’agit d’un numéro qui se passe dans un grand globe en fer et au sein duquel circulent des motos. Ses deux plus grands fils, âgés de 25 à 23 ans, sont acrobates.



« Cette troupe est composée de jeunes artistes qui travaillent bien et beaucoup. Ils participent aussi à la vente des billets, de la boisson et de la nourriture. Cela m’a impressionné », souligne Poerava, qui a découvert le spectacle à Huahine. « Ils sont très professionnels et font tout ça avec le sourire. Tout est bien. C’était vraiment beau. Je conseille aux enfants, aux parents et grands-parents d’y aller ».



Grâce au nouveau chapiteau, qui peut accueillir 500 personnes dans les gradins et 100 personnes en VIP sur des chaises, le cirque des Samoa espère revenir tous les deux ans au fenua. Leur précédente venue remontait à 2013. Vous vous souvenez peut-être que la troupe était venue avec Sultan Kosën, l’homme le plus grand du monde.



La troupe du Magic Circus of Samoa est orchestrée depuis plus de 30 ans par Bruno Loyal dont les parents étaient eux-mêmes des artistes de cirque.