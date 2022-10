Le chocolat d’ici, ailleurs

Tahiti, le 25 octobre 2022 – La filière du chocolat est aujourd’hui bien implantée sur le territoire avec une production de deux tonnes par an. Tel que l'explique Morgane Richard de Tahiti Origin by M, si la filière s'est bien développée au niveau local, il s'agit maintenant de la faire vivre à l'international. La jeune cheffe chocolatière espère donc que le Pays contribuera à ce rayonnement.



Dans un environnement idéal pour la culture de cacaoyers, la filière du chocolat polynésien se développe progressivement en termes de production et de commercialisation. Pour la petite histoire, de nombreux cacaoyers ont été importés, puis cultivés à la fin du 19e siècle et dans les années 60, avant d’être laissés à l’abandon. Aujourd’hui devenus des arbres gigantesques par milliers, ces cacaoyers fournissent des récoltes en grande quantité et contribuent grandement à la production du chocolat polynésien. Actuellement, les principaux fournisseurs de fèves de cacao sont les îles des archipels de la Société et des Marquises.



A Tahiti, la filière est notamment représentée par Tahiti Origin by M et Couleur cacao, avec une production commune de deux tonnes de chocolat par an. Une production de vingt tonnes à l’année est fortement espérée d’ici cinq ans. Ces deux établissements ont la maîtrise de l’ensemble des processus, de la récolte à la transformation en passant par la fermentation et le séchage. Morgane Richard, jeune cheffe chocolatière et entrepreneuse de la société Tahiti Origin by M, voit cette filière locale prendre de l’ampleur, notamment avec les hôtels et restaurants qui soutiennent la production locale de chocolat et se fournissent directement avec elle. D’ailleurs, du côté de son établissement commercial, elle n’utilise aucun chocolat importé et n’ajoute aucun additif dans le sien. Elle explique également que si le chocolat polynésien est quelque peu onéreux, "c’est un produit artisanal de qualité".

​Le rayonnement du chocolat polynésien à l’international Consciente du potentiel du chocolat polynésien, cela fait trois ans maintenant que Morgane Richard ambitionne de le développer à l’international. La filière du chocolat étant désormais bien implantée sur le territoire, elle s’est enfin lancée dans l’exportation de sa production de chocolat 100% polynésien à hauteur de cent tablettes par mois, dans une épicerie fine de Los Angeles, aux Etats-Unis. De plus, le vendredi 21 octobre, le chocolat local a reçu le prix de la "tablette d’argent", attribué par le célèbre club français des Croqueurs de chocolat. A l’issue de cette première représentation et victoire du fenua à l’international, Tahiti Origin by M et son chocolat primé paraitront dans le "guide des meilleurs chocolats et chocolatiers du monde". Le chocolat polynésien, "doux mais avec du caractère", commence à se faire connaître et plaît de plus en plus dans les pays étrangers. Un engouement qui encourage le développement de la filière en Polynésie française et à l’étranger.



Dans cet objectif du développement de la filière du chocolat, Morgane Richard appelle à la participation du gouvernement pour bénéficier de soutiens logistique et financier. Pour les générations futures, elle évoque le souhait de proposer davantage de formations pour cette filière, "qui pourrait générer beaucoup d’emplois". La jeune entrepreneuse accueille d’ailleurs dans son usine et son établissement commercial des établissements scolaires tels que le lycée hôtelier de Punaauia ou le lycée agricole de Toahotu. Pour la cheffe chocolatière, il ne faut jamais oublier "l’importance d’éduquer au goût".





Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 28 Octobre 2022