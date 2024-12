Le chef de la diplomatie néo-zélandaise en visite en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mardi 03/12/2024 - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, Winston Peters, est arrivé mardi en Nouvelle-Calédonie pour une visite officielle de trois jours durant laquelle il rencontrera l'ensemble des acteurs politiques calédoniens.



Ce déplacement, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de l'ensemble des pays du Forum des îles du Pacifique, était initialement prévu le 17 mai mais avait dû être reporté en raison de la crise qui a frappé l'archipel à partir du 13 mai.



Lors d'un échange avec les sénateurs coutumiers à son arrivée dans l'archipel, M. Peters a rappelé que le but de sa visite était "de renforcer les liens" entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, son plus proche voisin.



"Nous sommes ici pour développer nos relations et les élargir", a encore dit le vice-Premier ministre.



A l'occasion de ce déplacement, Winston Peters rencontrera les représentants de l'État français sur l'archipel.



Il doit aussi s'entretenir avec plusieurs responsables politiques, notamment la cheffe de file des loyalistes Sonia Backès et par visioconférence avec Emmanuel Tjibaou, le président du parti indépendantiste Union calédonienne et député de la deuxième circonscription.



En juillet, M. Peters avait appelé à "plus de diplomatie, plus d'engagement, plus de compromis" sur la Nouvelle-Calédonie, affirmant notamment que le troisième référendum d'autodétermination du territoire en 2021, boycotté par les indépendantistes, "était conforme à la lettre de la loi (...) mais pas à son esprit".