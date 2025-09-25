

Le chauffard du centre-ville arrêté à Paea

Tahiti, le 16 octobre 2025 - Ce jeudi vers 17 heures à Paea, l'“homme suspecté d’être le conducteur ayant renversé un policier de la DTPN mercredi aux alentours de 15 heures au cours d’un contrôle routier boulevard Pomare” a été interpellé, confirme un communiqué de la procureure de la République, Solène Belaouar.





“À la vue du contrôle, le conducteur avait d’abord ralenti puis accéléré en direction d’un fonctionnaire de police. Il l’avait percuté, puis la victime s’était alors retrouvée sur le capot de la voiture sur une vingtaine de mètres, s’accrochant à la portière puis finissant par tomber. La scène a été filmée par des caméras de vidéo-surveillance de la ville et le véhicule concerné avait été retrouvé abandonné à proximité”, précise le communiqué revenant sur les circonstances de l'incident de la veille.



L'agent a été brièvement hospitalisée avec des dermabrasions et présente une incapacité totale de travail de 10 jours.



“Une enquête de flagrance avait immédiatement été ouverte et confiée à la DTPN visant notamment les infractions suivantes : tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police (faits criminels) et refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les fonctionnaires à un risque de mort ou de blessure”, poursuit la procureure de la République dans son communiqué.



L’homme interpellé jeudi est âgé d’une trentaine d’années et a déjà été condamné pour des délits routiers. Il a été placé en garde à vue.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:46




