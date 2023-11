Le changement climatique responsable d'une "sécheresse extrême" en Irak, Iran et Syrie

Bagdad, Irak | AFP | mercredi 08/11/2023 - La "sécheresse extrême" qui sévit en Irak, en Syrie et en Iran n'aurait pas eu lieu sans le réchauffement climatique provoqué "principalement" par la combustion de pétrole, de gaz et de charbon, selon un rapport d'experts dévoilé mercredi.



Les températures élevées, dues au changement climatique, ont rendu "une sécheresse beaucoup plus probable -- environ 25 fois plus probable en Syrie et en Irak et 16 fois plus probable en Iran", note l'étude du World Weather Attribution (WWA).



Le document met l'accent sur des "années de conflit et d'instabilité politique" ayant paralysé la réponse des pays face à cette sécheresse et provoqué une "catastrophe humanitaire".



Dans les conditions actuelles, ces épisodes climatiques risquent de se produire au moins une fois par décennie.



"La sécheresse n'aurait pas eu lieu sans le changement climatique, principalement causé par la combustion de pétrole, de gaz et de charbon", assènent les experts du WWA, réseau spécialisé dans ce type d'analyses.



L'étude concerne une période allant de juillet 2020 à juin 2023, dans deux zones où la sécheresse a été particulièrement importante: l'Iran, et le bassin du Tigre et de l'Euphrate, les fleuves mythiques qui prennent leur source en Turquie et sillonnent la Syrie et l'Irak.



"Ces deux régions vivent actuellement une +sécheresse extrême+, selon l'échelle de surveillance américaine", souligne le communiqué accompagnant la publication du rapport.



Selon l'étude, "le changement climatique induit par l'homme a accru l'intensité d'une telle sécheresse à tel point que, dans un monde plus froid de 1,2 degré" --soit le climat avant l'ère industrielle--, "elle n'aurait pas été considérée comme telle".



"Après d'assez bonnes pluies en 2020 et de bonnes récoltes, (il y a eu) trois années de faibles précipitations suivies de températures très élevées, ayant mené à une sécheresse avec des répercussions aiguës sur l'accès à l'eau potable en agriculture", résume Friederike Otto, climatologue à l'institut Grantham de l'Imperial College de Londres.



"Pas très optimiste"



Lors d'une conférence en ligne, le climatologue Mohammad Rahimi, de l'université iranienne de Semnan (nord), a appelé à une meilleure gestion des ressources.



"Dans notre région, nous n'avons jamais eu beaucoup de pluies, c'est normal. Ce qui est nouveau c'est la hausse des températures", souligne l'expert ayant participé à l'étude.



"Nous perdrons une grande partie de nos précipitations à cause de l'évaporation, et si la température augmente davantage ces prochaines années, nous pouvons anticiper plus d'évaporation et de transpiration des plantes", pronostique-t-il. "Je ne suis pas très optimiste pour le futur".



En Irak, un des principaux producteurs de pétrole au monde, ou en Syrie ravagée par la guerre, les journalistes de l'AFP constatent régulièrement les répercussions du changement climatique et de cette sécheresse frappant les populations les plus défavorisées.



Les deux pays ont connu ces dernières années une chute drastique de la production agricole, notamment dans des régions riches en blé. Tout comme la baisse du débit des fleuves et la pollution de l'eau ont impacté la pêche.



"Crise de l'eau"



Jusqu'en septembre 2022, la sécheresse avait entraîné en Syrie le déplacement d'environ deux millions de personnes vivant dans des zones rurales, rappelle WWA. En Iran, les pénuries d'eau provoquent des "tensions" avec les pays voisins, tout comme des récoltes en berne ont fait exploser l'inflation alimentaire.



En Irak, les tensions liées à la répartition de l'eau sont en hausse. Dans le pays de 43 millions d'habitants, près d'un Irakien sur cinq vit déjà en zone souffrant de pénuries d'eau, selon un rapport onusien.



Derrière cette "complexe crise de l'eau" au Moyen-Orient, une multitude de facteurs révèlent la main de l'Homme: des méthodes d'irrigations agricoles dépassées, des croissances démographiques rapides, mais aussi des "obstacles dans la gestion de l'eau et de la coopération régionale", notamment concernant l'administration des barrages et du débit fluvial entre pays en amont et en aval.



Quant à ces sécheresses de longue durée, elles ne constituent plus des "évènements rares", selon les experts: de tels épisodes "pourraient se reproduire au moins une fois tous les dix ans en Syrie et en Irak, voire deux fois tous les dix ans en Iran".



Une fréquence qui risque même de doubler, mettent en garde les scientifiques, "si le réchauffement climatique atteint deux degrés de plus que les niveaux préindustriels, comme ce sera le cas dans les décennies à venir, si les combustibles fossiles ne sont pas rapidement éliminés".

