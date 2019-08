Le changement climatique au programme de la réunion des ministres de la santé du Pacifique

PAPEETE, le 31 juillet 2019 - La réunion des ministres de la santé, qui a lieu tous les deux ans, se tiendra du lundi 5 août au jeudi 8 août prochain à Tahiti. Sept thèmes clés seront discutés dont la couverture sanitaire internationale et le changement climatique.



Pour cet évènement, organisé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Communauté du Pacifique (CPS), 140 personnalités internationales sont attendues. Le Dr Adhanom Ghebreyesus Tedros, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Takeshi Kasai, Directeur régional OMS pour le Pacifique, et Dr Colin Tukuitonga, directeur général de la Communauté du Pacifique, seront notamment présents.



Cette réunion des ministres de la Santé sera précédée d’une journée de visites sur le terrain. Le lundi 5 août, les chefs de délégation visiteront l’hôpital de Moorea et le centre hospitalier de la Polynésie française. Les délégations et autres participants se réuniront mardi à la Présidence pour la cérémonie d’ouverture de la réunion. L’évènement prendra fin dans l’après-midi du jeudi 8 août.



Durant la réunion, sept thèmes clés seront discutés : la couverture sanitaire internationale, le changement climatique et la santé, la sécurité sanitaire, les maladies non transmissibles, la vaccination, la stratégie WASH (eau, assainissement et hygiène) et les systèmes d’information sanitaire.



A l’occasion de cette réunion, Jacques Raynal sera nommé président du comité des ministres de la santé du Pacifique pour une durée de deux ans.



































