

Le championnat juvénile délivre ses champions

Tahiti, le 7 août 2025 - Tout ce week-end, la nouvelle génération du surf polynésien s’était retrouvée à Papara, au centre de la Fédération tahitienne de surf, pour rider la dernière fois de cette saison. Après deux journées, cette étape était déterminante pour décrocher les titres dans toutes les catégories jeunes. Cerise sur le gâteau pour les U18 et U16 : une qualification pour les championnats du monde juniors ISA qui se dérouleront en décembre au Pérou.



Un beau week-end s’annonçait pour le surf polynésien. La dernière journée du championnat juvénile a eu lieu à Papara, sur le spot de Taharuu, et les conditions semblaient être au rendez-vous dès le samedi, permettant à tous les participants de s’exprimer de la meilleure des manières afin de décrocher le titre suprême de champion de Polynésie. Toutes les catégories étaient présentes, des moins de 10 ans jusqu’aux juniors. Certains d’entre eux étaient même inscrits dans deux catégories. Une opportunité pour eux d’être tirés vers le haut : “La possibilité pour certains de concourir sur deux tableaux, c’est leur permettre de se mesurer à un niveau supérieur. C’est très bien pour leur formation et leur développement, ça les fait progresser”, expliquait Steven Pierson, l’un des coachs de la sélection juniors qui partira au Pérou pour les championnats du monde en décembre.



“Cette journée était très importante pour décrocher les différents titres dans les catégories, car cette année, nous avons changé le règlement. Dans l’ancienne formule, on enlevait le plus mauvais résultat des trois journées, mais maintenant, tous comptent. Donc il faut réussir à être performant sur toute la durée du championnat, et ce n’est pas facile.”



Une qualification aux championnats du monde en jeu



Avec ce nouveau système, à l’approche des finales du dimanche, certains surfeurs pouvaient être couronnés avant l’épreuve ultime. Mais avant cela, il fallait passer par les phases de qualification du samedi. Les U10, les cadets et cadettes ainsi que les juniors ont donc ridé samedi pour tenter de se qualifier pour les phases finales du lendemain. Avec de bonnes conditions, beaucoup de vagues et un peu de courant, les leaders ont réussi leurs séries et sont parvenus à poursuivre l’aventure.



Dès le lendemain, les quarts de finale pour les garçons et directement les demi-finales pour les filles ont donné lieu à des oppositions de haut niveau malgré une pluie intense et un vent capricieux. Déjà champion en moins de 10 ans, Naiki Pierson rejoignait son frère Kavei chez les plus grands. Et le hasard de la compétition les a fait se retrouver en demi-finale de la catégorie cadets. Éliminé en quart de finale chez les juniors, l’aîné de la fratrie ne voulait pas laisser passer sa chance dans sa catégorie. Kavei prit très vite les commandes de cette première demi-finale avec un 7,5, juste derrière Terevanui Thornton (11). Avec un plan d’eau plus brouillon et des vagues lointaines, les jeunes ‘aito du surf ne se laissaient pas intimider. Malgré un bon retour de Thomas Bravi, les deux premiers de la série ne lâchaient pas leur position et se qualifiaient pour la finale.



Dans l’autre demi-finale, Liam Sham-Koua, qualifié aussi en finale juniors tout comme Terevanui Thornton, et Tauirai Henriou-Oopa rejoignaient les deux surfeurs en finale. Pour ce dernier round de la catégorie cadets, après avoir mené une bonne partie de la série, Liam Sham-Koua, avec un très bon 14,27, s’est fait dépasser dans le money time par Terevanui Thornton, qui a remporté cette étape avec un 14,36. Kavei Pierson, quant à lui, a réalisé une très belle troisième place avec un 8,5.





Les féminines toujours plus haut



Chez les hine, le niveau, comme on le constate depuis quelque temps, ne cesse de monter. Nos jeunes championnes nous offrent à chaque sortie un surf de plus en plus fluide et léché. Un spectacle pour les yeux qui se traduit par leur présence sur le circuit international. Les regards sont donc tournés vers les prochaines Vahine Fierro, et cette attention est logique vu les prestations de toutes ces jeunes tout au long du championnat.



Sur ce dernier week-end, la leader du championnat U16 et U18 n’a pas failli. Raipoe Chapelier a fait preuve d’une maturité et d’une assurance face à des conditions difficiles dignes des plus grandes. Grâce à ses performances lors des deux premières journées, la jeune surfeuse de Moorea devait atteindre les finales des deux catégories pour remporter le titre. À tout juste 15 ans, Raipoe a démontré qu’elle méritait sa couronne après une année pleine. Même après ses défaites dans les deux finales face à Miliani Simon, une autre étoile du surf polynésien, la jeune fille savourait pleinement son parcours : “Je suis heureuse de vivre tous ces moments. Cette année est très particulière car je vis des moments incroyables. En plus du championnat, j’ai la chance de faire partie du projet Héritage. Nous partons ce soir pour trois semaines en France retrouver nos copains français qui étaient venus ici en mars. Je vais partir en décembre aux championnats du monde juniors et participer à un QS. Ce sont de superbes opportunités pour moi, qui vont m’aider à progresser et à atteindre mes objectifs.”



Des objectifs qui ne sauraient tarder à être atteints, vu l’état d’esprit et les qualités affichées par la jeune surfeuse.





Chez les juniors garçons, certains vivaient leurs derniers rides en tant que “jeunes”. L’année prochaine, ils passeront chez “les grands” et voulaient profiter un maximum de leurs derniers instants dans ces catégories. Et dans cette finale, les deux aînés en lice, Peio Charriaud et Maunakea Hioe, ne voulaient pas se laisser damer le pion par les deux petits jeunes, Liam Sham-Koua et Terevanui Thornton, tout juste auréolé de sa performance en finale U16.



Dans la première partie de cette finale, c’est Maunakea Hioe qui prenait les devants avec une vague à 5,67 et une à 3,67. Deuxième mais seulement noté sur une vague (7,33), Peio Charriaud ne lâchait rien et tentait de trouver les bonnes conditions. Et c’était la bonne stratégie : sa deuxième vague, notée 4,17, le propulsait à la première place à huit minutes de la fin. Mais les jeunes n’avaient pas dit leur dernier mot et le tout récent champion U16, du haut de ses 11 ans, claquait une vague de 4,73 qui le propulsait à la troisième place. Malheureusement, c’était de courte durée car Maunakea Hioe est revenu en fin de série avec un 5,43.



Devant en cavalier seul, Peio Charriaud a confirmé sa grande forme avec une dernière grosse vague notée 7,33. Avec un total de 15,06, il remporte cette étape.



La compétition de ce week-end a démontré que nos représentants aux championnats du monde juniors seront de véritables prétendants au titre.



Sans oublier le champion incontesté du bodyboard, Roo Pouguet, qui remporte les catégories U18 et U14 à seulement 14 ans. Une sacrée performance !







