

Le championnat Taure’a de surf reprend ses droits

Tahiti, le 27 avril 2026 - Après une pause, la jeune garde du surf polynésien a repris le chemin des vagues pour cette deuxième journée du championnat Tahiti Taure’a de surf, sur la vague de Taharu’u à Papara. Durant deux jours, les rides se sont enchaînés malgré des conditions pas toujours évidentes. Une compétition qui a vu la hiérarchie être bouleversée, relançant ainsi un championnat relevé.



Samedi et dimanche s’est déroulée la deuxième journée du championnat juvénile de surf. Après plus de deux mois d’attente, notamment due à la présence du projet Héritage sur le territoire, la relève du surf polynésien était impatiente de retrouver les joutes du championnat. Car la première journée, qui s’était déroulée mi-février, avait déjà livré des batailles de haut niveau et attribué ses premières places. Une hiérarchie qui évolue forcément au fil des journées, tant ces jeunes surfeurs et bodyboarders sont proches et offrent, à chaque ride, des démonstrations de champions, malgré les conditions.



Samedi, lors des séries qualificatives, les surfeurs et bodyboarders – garçons et filles, poussins, minimes, cadets et juniors – ont su faire preuve de patience et de stratégie au vu des faibles conditions de vagues, pour proposer de belles performances tout au long de la journée.



Chez les bodyboarders juniors, les habitués du tour comme Roo Pouget Temaurioraa ou Heinoa Tama, deuxième lors de la première journée, ont d’entrée montré une envie et une détermination d’aller chercher le podium. Chez les surfeurs, les leaders du championnat comme Liam Sham Koua en cadets, Peio Charriaud en juniors ou encore Naiki Pierson en minimes passent leur premier tour pour se qualifier directement en demi-finale, sans passer par les repêchages. Chez les filles, la présence de Kiara Goold, pensionnaire des Challenger Series, rebattait les cartes. Inscrite en cadettes et en juniors, la jeune championne obligeait ses concurrentes à élever leur niveau. Miliani Simon, Raipoe Chevalier, Takihei Ellacott et Mikilani Pinson, les quatre premières du classement, ont connu des fortunes diverses dans leur qualification pour les phases finales.



Des finales qui bouleversent la hiérarchie



Les conditions du dimanche étaient plus propices au surf, ce qui a permis aux participants de mieux s’exprimer.



Les quarts de finale du bodyboard juniors ont ouvert cette deuxième journée, qui s’est révélée pleine de surprises. Avec la présence des leaders du championnat, ce premier tour des phases finales a notamment vu la belle performance de Teraiare Au-Harehoe, venu perturber la hiérarchie. Malgré une deuxième place en demi-finale le matin, le jeune bodyboarder remporte la finale devant Kaelig Cronsteadt et Roo Pouget. “Ça fait du bien d’avoir gagné. J’étais mieux en finale et j’ai su gérer grâce aux entraînements et à mon coach.”



Chez les surfeurs aussi, la bataille pour la première place a été intense. En moins de 10 ans, catégorie mixte, c’est la jeune Mohea Choune qui est venue ravir la plus haute marche du podium à Naiki Pierson, vainqueur de la première manche du championnat. Une belle performance qui confirme toutes les qualités de la jeune surfeuse. “C’est la première fois que je gagne avec les garçons et je suis très contente. Les vagues étaient difficiles, il y avait du vent, du courant et parfois du clapot. C’était difficile, mais j’ai réussi à faire deux bons scores.”



En minimes, seul le champion du jour, Rafael Maimone Zebrowski, a tenu son rang. Deuxième lors de la première journée, il remporte cette étape devant trois nouveaux finalistes. Une belle preuve de régularité dans la performance, qui lui permet de prendre la tête du championnat des moins de 14 ans.



Bouleversement également en haut du classement chez les cadettes. Puisque Raipoe Chapelier, deuxième avant cette journée, remporte cette étape devant Takihei Ellacott et Kiara Goold, et prend la tête du championnat.



Chez les cadets, c’est Tauirai Henriou-Oopa qui s’impose en finale devant Liam Sham Koua. Deuxième de la première étape, ce dernier conserve son avance en tête du classement général. Il remporte également l’étape en catégorie juniors, ce qui lui permet de monter sur le podium de la catégorie.



En juniors filles, Kiara Goold confirme son statut de favorite et remporte la finale de justesse face à la championne en titre, Raipoe Chapelier, en grande forme en ce début de saison. L’opportunité d’être présente sur cette journée lui permet de préparer sa saison en Challenger Series, mais aussi sa participation aux QS du mois de mai, qui se dérouleront à Taapuna et à Papara. “Plus je fais de compétitions, mieux c’est. Je me sens bien et les deux étapes des QS arrivent bientôt, donc être en conditions de compétition est très bien pour préparer ces échéances.”



Il restera une étape au mois d’août pour sacrer les champions 2026, mais rien n’est encore joué au vu du niveau affiché par cette jeune génération.







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 27 Avril 2026 à 15:25 | Lu 262 fois



