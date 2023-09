Le champion Tiare Tahiti démarre fort à Moorea

Moorea, le 25 septembre 2023 - À l’issue de la première journée du championnat de Moorea, Tiare Tahiti, le champion en titre, a facilement battu Tiare Anani sur le score de 4 buts à 0. Tapuhute a disposé de Mira (5-0). Dans le dernier match, Tiare Hinano a été déclaré vainqueur par forfait contre Temanava.



Le championnat de football de Moorea pour la saison 2023-2024 a débuté le week-end dernier avec la première journée de la phase 1. Le match d’ouverture a opposé Tiare Tahiti, le champion en titre, à Tiare Anani samedi sur le stade de Maharepa. Grand favori à sa propre succession, l’équipe entrainée par Michel Manea a pris le jeu à son compte dès le coup d’envoi et a logiquement ouvert le score à la douzième minute grâce une tête de Johann Lonchamp (1-0).



Manarii Porlier et Yohan Lonchamp en évidence



Les joueurs de Paopao ont attendu patiemment leurs adversaires dans leur camp pour ensuite profiter de quelques opportunités en attaque. Mais c’est encore Johan Lonchamp, très en vue à la pointe de l’attaque des verts, qui a doublé la mise pour Tiare Tahiti peu avant la demi-heure de jeu (2-0). La formation de Maharepa a continué à pousser mais sans trop de réussite. Manarii Porlier, en bénéficiant d’un coup franc de Ariimana Tiaihau, s’est retrouvé seul face au portier des orange, mais a loupé sa frappe (40e). Peu de temps après, c’est cette fois-ci Tevaearai Revatua qui a repoussé, grâce à un geste réflexe, la tête croisée de Manarii Porlier (41e). Le gardien de Paopao s’est encore mis en évidence dans les arrêts de jeu de la première période en repoussant un penalty de Ronald Teraiharoa. Tiare Anani a donc gardé encore un peu d’espoir à la pause avec ce score de 2 buts à 0.



Au retour des vestiaires, Manarii Porlier a toutefois marqué le troisième but de son équipe grâce à une demi-volée du pied gauche qui a terminé dans la lucarne du but orange (3-0). Les joueurs de Paopao ne semblaient plus trop y croire en deuxième période. L'intenable Porlier en a profité pour s’offrir un doublé à la 70e minute sur un puissant coup franc. Matiehani Teamo, qui a perdu son duel avec le portier orange, et Teariinui Teriinohorai, qui a vu sa frappe frôler le poteau gauche adverse, ont ensuite manqué d’alourdir le score en fin de match. Le champion en titre s’est finalement imposé sur le score de 4 buts à 0 et démarre cette nouvelle saison avec un succès facile.



Tapuhute domine l'équipe B de Mira



Pour le second match de cette première journée, Mira recevait Tapuhute dimanche sur le stade de Pihaena. La formation de Papetoai qui va participer cette saison a la Ligue 2 du championnat de Tahiti s’est présentée sur le terrain avec son équipe B, composée par quelques très jeunes joueurs du club. Cela s’est tout de suite ressenti puisque dès le coup d’envoi, Tapuhute a monopolisé la balle dans le camp adverse. La défense de Papetoai a résisté une vingtaine de minutes avant de voir Tevahitua Tepa ouvrir le score pour Tapuhute avec une frappe lointaine à ras de terre (1-0).



À la demi-heure de jeu, le même Tevahitua Tepa a cette fois-ci délivré une passe décisive pour son frère Teraupoo Tepa qui face au portier de Mira, n’a pas manqué de doubler la mise pour l’équipe de Haapiti (2-0). Il a fallu attendre la deuxième période pour voir la formation de Papetoai porter le danger dans le camp adverse. Ariinui Metua, qui a repris un centre de Brandon Tchen, a toutefois vu sa tête effleurer le poteau droit de Tapuhute (55e) tandis que Brandon Tchen a loupé sa frappe devant le but adverse.



Plus réaliste, Tapuhute a mis fin aux espoirs des joueurs de Papetoai lorsque Teraupoo Tepa a marqué, peu après l’heure de jeu, d’une frappe du pied droit ; le troisième but de son équipe (3-0). Peu de temps après, Tevahitua Tepa a alourdi le score grâce à une tête croisée (4-0). Mau Heifa a même clôturé la marque à 5 buts à 0 en toute fin de match. Cette facile victoire permet donc à Tapuhute de rejoindre Tiare Tahiti en tête du classement. Dans le dernier match du week-end, Tiare Hinano a également récolté les quatre points après avoir été déclaré vainqueur par forfait face à Temanava dimanche sur le stade de Maatea.