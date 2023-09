Le champion Tefana déroule contre Temanava, Vénus et Central se neutralisent à Mahina

Tahiti, le 16 septembre 2023 – Le champion de Ligue 1, l'AS Tefana, n'a pas fait détail ce samedi pour son premier match de la saison en s'imposant 6-0, à Moorea, face à l'AS Temanava. Tauatua Lucas a notamment inscrit un triplé pour l'équipe de Faa'a. L'AS Vénus de son côté, avec un effectif rajeuni, a concédé sur sa pelouse de Mahina, le nul face à l'AS Central Sport (2-2).



Pas de faux départ ce samedi pour l'AS Tefana qui entamait la défense de son titre de champion de Ligue 1. A Moorea, les protégés de Sébastien Labayen avaient rendez-vous, au stade de Afareaitu, avec l'AS Temanava. Et les joueurs de Faa'a n'ont pas fait détail face aux rouges et noirs de Maatea en s'imposant sur le score sans appel de 6-0. Le meilleur artilleur de Tefana la saison dernière, Tauatua Lucas, a bien lancé sa nouvelle campagne en inscrivant un triplé au cours de la rencontre. Ses compères en attaque, Honoura Maraetefau, Farearii Tuteina et le nouveau venu de Dragon, François Mu, ont également participé à la fête. A noter que les jaunes et verts de Faa'a passeront, déjà, un premier test lors de la deuxième journée face à l'AS Pirae. Les orange n'étaient pas sur les terrains ce week-end, après le report de leur match face à l'AS Pueu.







Une jeune équipe de Vénus arrache le nul face à Central



Dans le dernier match de cette première journée de Ligue 1, l'AS Vénus recevait sur sa pelouse l'AS Central. Les bleus de Mahina, dépouillés au cours des dernières saisons de quelques uns de leurs éléments, affichaient ce samedi un effectif bien rajeuni aux côtés des cadres que sont Teaonui Tehau, Tauhiti Keck ou encore Marama Amau. Mais les hommes de Vateanui Tehau ont répondu présents en ouvrant la marque au quart d'heure de jeu par l'inévitable Teaonui Tehau (1-0, 15e) qui a profité de l'inattention de la défense centralienne sur un corner. Néanmoins à la demi-heure, les joueurs de la capitale recollait au score grâce à Manuarii Vahirua (1-1, 30e). Plus rien ensuite à signaler jusqu'à la pause si ce n'est quelques gros tacles de Narcisse Xowie et de Tauarii Taputuarai.



Et au retour des vestiaires Central allait reprendre la main. Entré en cours de jeu, Fred Tissot était à la conclusion d'un contre bien mené par les rouges et noirs de Papeete (1-2, 51e). Mais c'est bien connu, à Vénus on ne lâche rien jusqu'au coup de sifflet final. Et à la 80e minute, Manuarii Shan égalisait pour l'équipe de Mahina (2-2, 80e). Vénus, qui terminera la rencontre à dix après l'expulsion de Tauarii Taputuarai, mais qui tiendra ce résultat.



Rappelons que dans les autres rencontres de cette première journée de Ligue 1, l'AS Tamarii Punaruu et l'AS Dragon ont disposé respectivement de l'AS JT et de l'AS Taiarapu FC. Et le promu l'AS Papenoo a concédé le nul face à l'AS Olympic Mahina.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 16 Septembre 2023 à 20:01 | Lu 215 fois